La légende du tennis de table Achanta Sharath Kamal recevra Khel Ratna le 30 novembre

La légende du tennis de table Achanta Sharath Kamal recevra le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna, la plus haute distinction sportive du pays, des mains du président Draupadi Murmu le 30 novembre au Rashtrapati Bhavan ici.

Au total, 25 athlètes – dont les navetteurs Lakshya Sen, HS Prannoy, la boxeuse Nikhat Zareen, les athlètes Eldhose Paul, Avinash Sable – ont été nominés pour le prix Arjuna cette année.

Les lauréats recevront leurs récompenses du président lors d’une cérémonie spécialement organisée à Rashtrapati Bhavan.

Jiwanjot Singh Teja (tir à l’arc), Mohammad Ali Qamar (boxe), Suma Siddharth Shirur (tir parachutiste) et Sujeet Maan (lutte) ont été nominés pour le prix Dronacharya dans la catégorie régulière, tandis que Dinesh Jawahar Lad (cricket), Bimal Prafulla Ghosh (Football) et Raj Singh recevront la reconnaissance dans la catégorie à vie.

Ashwini Akkunji C (athlétisme), Dharamvir Singh (hockey), BC Suresh (Kabaddi) et Nir Bahadur Gurung (para-athlétisme) recevront le prix Dhyan Chand pour l’ensemble de leurs réalisations dans les sports et les jeux.

TransStadia Enterprises Private Limited recevra le Rashtriya Khel Protsahan Puruskar, 2022 pour l’identification et la formation de jeunes talents en herbe, tandis que l’Institut de technologie industrielle de Kalinga et l’Association de ski et de snowboard du Ladakh ont été nominés pour encourager le sport par la responsabilité sociale des entreprises et le sport pour le développement. respectivement.

Liste des lauréats :

Prix ​​Major Dhyan Chand Khel Ratna 2022 : Achanta Sharath Kamal.

Prix ​​​​Arjuna pour des performances exceptionnelles dans les sports et les jeux 2022 : Seema Punia (Athlétisme), Eldhose Paul (Athlétisme), Avinash Mukund Sable (Athlétisme), Lakshya Sen (Badminton), HS Prannoy (Badminton), Amit (Boxe), Nikhat Zareen (Boxe), Bhakti Pradip Kulkarni (Échecs), R Praggnanandhaa (Échecs), Deep Grace Ekka (Hockey), Shushila Devi (Judo), Sakshi Kumari (Kabaddi), Nayan Moni Saikia (Lawn Bowl), Sagar Kailas Ovhalkar (Mallakhamb), Elavenil Valarivan (Tir), Omprakash Mitharval (Tir) , Sreeja Akula (tennis de table), Vikas Thakur (haltérophilie), Anshu (lutte), Sarita (lutte), Parveen (wushu), Manasi Girishchandra Joshi (para badminton), Tarun Dhillon (para badminton), Swapnil Sanjay Patil (para natation ), Jerlin Anika J (Badminton sourd).

Prix ​​Dronacharya pour les entraîneurs exceptionnels dans les sports et les jeux 2022 Catégorie régulière : Jiwanjot Singh Teja (tir à l’arc), Mohammad Ali Qamar (boxe), Suma Siddharth Shirur (tir para), Sujeet Maan (lutte).

Catégorie à vie : Dinesh Jawahar Lad (Cricket), Bimal Prafulla Ghosh (Football), Raj Singh (Lutte).

Prix ​​​​Dhyan Chand pour l’ensemble de ses réalisations dans les sports et les jeux 2022 : Ashwini Akkunji C (athlétisme), Dharamvir Singh (hockey), BC Suresh (Kabaddi), Nir Bahadur Gurung (para-athlétisme).

Rashtriya Khel Protsahan Puruskar 2022 : TransStadia Enterprises Private Limited, Kalinga Institute of Industrial Technology, Ladakh Ski & Snowboard Association.

Trophée Maulana Abul Kalam Azad (MAKA) 2022 : Université Guru Nanak Dev, Amritsar.

