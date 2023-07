La légende du savon quittera l’émission après 25 ans et une série d’histoires mémorables

CORRIE avait Bet Lynch, EastEnders Peggy Mitchell – et sur Emmerdale, c’est Bernice Blackstock qui a joué le rôle principal derrière le bar.

Mais je peux révéler que Samantha Giles demande du temps pour jouer la reine fougueuse du Woolpack, 25 ans après avoir rejoint la série.

Samantha a rejoint le feuilleton ITV il y a 25 ans

Elle quittera le feuilleton ITV plus tard cette année – la quatrième fois que l’actrice quitte les Dales depuis ses débuts en 1998.

Le premier passage de Samantha de 1998 à 2002, au cours duquel elle a remporté un TV Quick Award de la meilleure actrice, a été suivi d’un bref retour en 2004.

Elle a ensuite sauté à Chester et a rejoint Hollyoaks de Channel 4 en tant que Valerie Holden de 2008 à 2010.

Déchaînement ivre

Samantha est ensuite revenue en boomerang à Emmerdale en 2012 pour une période de sept ans avant de partir écrire un livre.

En mai 2021, elle est retournée dans les Dales pour la dernière fois.

Une source a déclaré: «Bernice Blackstock a été dans et hors du village d’Emmerdale plus qu’ils ne changent les barils à The Woolpack.

«Elle est toujours accueillie à bras ouverts par ITV et les fans, mais cela devient maintenant un peu une blague courante.

« Ce ne serait pas payant de parier sur le retour de Samantha un jour, mais pour l’instant, elle quittera le feuilleton plus tard cette année. »

Bernice a été au centre de certaines de ses histoires les plus mémorables, y compris des combats de nourriture hilarants, manger la bague de fiançailles de Katie, comploter pour voler une robe de mariée et un déchaînement ivre dans un JCB.

Et qui pourrait oublier son 50e anniversaire ?

Tu vas nous manquer, Samantha.

Grève des prisons Les membres CAST d’Orange Is The New Black de Netflix affirment qu’ils n’ont pas été payés équitablement, au milieu des grèves des acteurs américains. Beth Dover, qui était membre du personnel de la prison Linda Ferguson, a déclaré: «Cela m’a en fait coûté de l’argent pour être dans les saisons trois et quatre depuis que j’ai été recrutée localement et que j’ai dû m’envoler. « Ils nous disent : ‘Oh, on ne peut pas vous payer autant, on pique des sous’. Mais ensuite, Netflix dit aux actionnaires qu’ils gagnent plus qu’ils n’ont jamais gagné.

Matt est écrasé par SAS

MATT Hancock a ressenti toute la force des instructeurs lorsqu’il a tenté de terminer Celebrity SAS: Who Dares Wins.

L’ancien secrétaire à la Santé a filmé l’émission de Channel 4 en septembre de l’année dernière, et elle devrait être diffusée cet automne.

Celebrity SAS: Billy Billingham, instructeur en chef de Who Dares Wins, affirme que tous les candidats reçoivent le même traitement, malgré leur réputation

L’instructeur en chef Billy Billingham a déclaré: «Nous traitons tout le monde de la même manière et nous nous sommes vraiment attaqués à lui.

« Vous pourriez penser qu’il serait a ** k, mais la plupart du temps, il ne l’était pas. Mais si quelqu’un montre une attitude, il l’obtient et quand il l’a essayé, il s’est fait défoncer.

« Dans l’interrogatoire, il est détruit, complètement détruit. A l’époque, je me suis dit : ‘Oh, attends, c’est peut-être un peu trop’. Mais non, il le méritait.

« L’idée est que chaque candidat partira le premier jour ou partira comme une meilleure version d’eux-mêmes et avec Matt Hancock, il a encore un long chemin à parcourir. »

Le Dr est dans Le TOURNAGE de la dernière série de Doctor Who, qui sera la première avec Ncuti Gatwa dans le rôle du Seigneur du Temps, est terminé. Il a été tourné dans le sud du Pays de Galles et à Bristol pendant plusieurs mois, mais le showrunner Russell T Davies a confirmé son achèvement, prêt pour la BBC l’année prochaine.

Hunter : Je suis content que ce soit Brad

Hunter, vétéran de GLADIATORS, estime que Bradley Walsh était le choix idéal pour héberger la série redémarrée – en raison d’un lien secret avec l’original.

Le muscleman de la version des années 90, dont le vrai nom est James Crossley, a déclaré à Betway : « Bradley était marié à la pom-pom girl en chef. Il était là tout le temps.

« Il a une énorme histoire dans la série, que les gens ne connaîtraient pas vraiment. Il y a passé beaucoup de temps. Vous ne pouviez avoir personne avec une meilleure perspicacité que lui. Il a passé des années autour de cette émission, donc il y est allé et il s’y est vraiment plongé, il a adoré.

Bradley co-animera l’émission de défi exténuante avec son fils Barney lorsqu’elle réapparaîtra sur BBC One plus tard cette année pour une série de 11 épisodes.

L’ours de soins Le gourou de SURVIVAL Bear Grylls a poussé beaucoup d’hommes à leur point de rupture – mais montre maintenant son côté bienveillant. L’aventurier a été nommé directeur de l’application de santé mentale pour hommes HeadShed, qui est toujours en production. Il est décrit comme une «boîte à outils» pour «des hommes plus heureux, plus forts mentalement et plus performants» et un affirme que la santé mentale des hommes souffre alors que l’industrie du bien-être se concentre sur les femmes. Pendant ce temps, Bear est occupé à faire vivre l’enfer à des célébrités telles que Bradley Cooper et Benedict Cumberbatch dans sa nouvelle série Running Wild pour National Geographic. Je me demande s’ils chargent l’application pendant qu’ils campent sous les étoiles ?

Moll sur un rouleau

HAMZA Yassin a peut-être remporté le trophée Glitterball, mais Molly Rainford est également sortie de Strictly 2022 comme une vraie gagnante.

Apparaissant au concours de danse BBC One, où elle a atteint la finale, a changé sa vie.



L’ancienne présentatrice et actrice de CBBC a joué un rôle dans EastEnders, est aimée de Tyler West, un autre concurrent de Strictly, et a une série d’amis célèbres.

Molly, qui sort un single intitulé My Heart Is A Broken Record, a reçu le soutien de l’un d’eux ce week-end, lorsqu’elle s’est produite au GAY Heaven Nightclub à Londres.

Strictly mate et nouvelle présentatrice de It Takes Two, Fleur East, est allée dans les coulisses pour l’encourager au concert.

Plus tôt cette année, les besties ont emmené leur amitié de la salle de bal à la Barbade pour une pause ensoleillée.

Molly est au sommet du monde.