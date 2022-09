La légende du rugby s’inscrit à SAS Who Dares Wins alors que le spectacle apporte d’énormes changements pour la série 2023

CELEBRITY SAS Who Dares Wins a recruté une autre grande star, et c’est l’un des plus grands noms du rugby.

L’émission à succès de Channel 4 a enrôlé le Gallois Gareth Thomas pour la nouvelle série, aux côtés du député Matt Hancock, de l’ancienne chanteuse de Liberty X Michelle Heaton et de la star de Love Island Montana Brown.

AFP ou concédants de licence

La légende galloise du rugby Gareth Thomas a rejoint le casting de la prochaine série de Celebrity Who Dares Wins[/caption]

Et les patrons ont apporté une nouvelle tournure au spectacle à venir – après que les stars de la série actuelle aient filmé leurs scènes en Jordanie.

Pour le nouvel opus de Celebrity SAS, les stars se sont envolées pour la Thaïlande.

Un initié a déclaré: «Gareth est la dernière grande signature à avoir rejoint la formation Celebrity SAS Who Dares Wins.

“C’est un nom fantastique et l’équipe de production pense qu’il fera de la télévision fantastique.

“Gareth s’est envolé avec ses co-stars pour le tournage en Thaïlande et est là-bas maintenant.

“Ils ont décidé de changer de lieu après avoir tourné en Jordanie pour la série qui est actuellement à l’écran.

“Tous ceux qui travaillent sur la série sont extrêmement enthousiastes à propos de la nouvelle série et pensent qu’elle aura autant de succès que la série en cours.”

Dans l’épisode d’hier soir, Ferne McCann a été vue en train de fondre en larmes alors qu’elle luttait pour faire face.





L’ancienne star de Towie est dans l’émission aux côtés de l’actrice d’EastEnders Maisie Smith et Shannon Courtenay.

Elle est devenue émotive pour la première fois dans l’épisode d’hier soir après avoir accidentellement tiré sur le mauvais adversaire lorsque les recrues ont été chargées de tester leur entraînement aux armes.

Le soldat SAS Mark ‘Billy’ Billingham a essayé de la calmer, mais elle a répondu: «Je suis tellement royalement foutue et finie. Ma tête était partout.

“J’en ai marre de pleurer, je ne suis pas doué pour ça.”

Au cours de son entretien de recrue, elle a partagé ses raisons de s’inscrire à l’émission difficile après que Mark lui ait demandé pourquoi elle avait rompu si facilement.

En sanglotant, la star de First Time Mum a déclaré: “De tout ce que je suis, je pense que mon esprit sera l’une de mes forces.

“Mais je n’étais pas vraiment sûr de ce que je faisais et je ne comprenais pas vraiment.”

Ferne a ajouté: “Les gens me voient comme une star de télé-réalité et ça me dérange vraiment quand les gens disent que je n’ai aucun talent.

« Mais j’ai toujours voulu impressionner et faire le bien parce que je doute tellement de moi. Je veux vraiment commencer à croire en moi.

Canal 4

Rudy Reyes, assis sur la voiture au centre, a remplacé Ant Middleton en tant qu’homme principal de l’émission Channel 4[/caption]