La légende du rugby All Black vicieusement assommée par une ancienne star de l’UFC (VIDEO)

Sonny Bill Williams a perdu son record de boxe invaincu face à l’ancien challenger au titre de l’UFC Mark Hunt

L’ancienne star néo-zélandaise du rugby All Black Sonny Bill Williams a subi la première défaite de sa carrière de boxeur professionnel après avoir été éliminé par l’ancien challenger au titre de l’UFC Mark Hunt lors d’une superbe surprise à Sydney, en Australie.

Williams, 37 ans, avait amassé un record de 9-0 sur le ring de boxe depuis ses débuts en 2009, mais s’est entièrement concentré sur les combats depuis qu’il a pris sa retraite du rugby en 2019, après avoir amassé 58 sélections pour les All Blacks. Il s’est entraîné aux côtés du boxeur champion du monde irlandais Andy Lee, qui a également entraîné des personnalités comme le champion du monde des poids lourds Tyson Fury.

On s’attendait à ce que la star vainqueur de la Coupe du monde passe devant Hunt, 48 ans, qui a été battu sur le ring en 2020 par le rival de Williams, Paul Gallen. La célèbre puissance de l’ancien challenger au titre de l’UFC s’est avérée être la différence, cependant, lorsqu’il a décroché un tir tonitruant au quatrième tour, faisant trébucher Williams en arrière contre les cordes et incitant l’arbitre à annuler le combat.

La légende Mark Hunt (1-2-1) avec une victoire TKO-3 sur Sonny Bill Williams (9-1). pic.twitter.com/ljJZ6CIJyq — Permanente (@PermantexG) 5 novembre 2022

Cela est venu après que Williams se soit effondré sur la toile plus tôt dans le tour à la suite d’un autre assaut de Hunt. C’était la toute première victoire de Hunt dans un match de boxe professionnelle.

“Je voudrais dire que ce fut un honneur de partager le ring avec Mark Hunt ce soir, le Super Samoan“, a déclaré Williams par la suite. “J’ai fait de mon mieux, mais ce n’était pas assez bon.

“Pas trop de points positifs à en tirer, mais partager le ring avec une légende comme Mark, c’était spécial.”

Hunt, quant à lui, a annoncé sa retraite de toutes les formes de sports de combat après la victoire.

“Je souris pas à cause de la victoire, mais je souris parce que c’est la dernière fois que je suis entré dans un ring de combat de toutes sortes,” il a dit.

Hunt a combattu pour la dernière fois dans les arts martiaux mixtes en 2018, lorsqu’il a compilé un record de 13-14-1 (1), combattant Fedor Emelianenko, Brock Lesnar et Mirko Cro Cop en cours de route.

Il est également un ancien champion du monde de kickboxing et a remporté le très apprécié Grand Prix mondial K-1 en 2001.

Williams, quant à lui, est considéré comme l’un des meilleurs centres des All Blacks de Nouvelle-Zélande et est crédité d’avoir été un rouage central dans une équipe des All Blacks qui a dominé le rugby mondial pendant la majeure partie de sa carrière de joueur.