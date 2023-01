La légende du rock ukrainien donne un concert à Kelowna

Une légende de la musique rock ukrainienne amène sa tournée pancanadienne à Kelowna samedi soir (21 janvier).

Oleg Skrypka et son groupe Vopli Vidopliasova font leur deuxième étape d’une tournée de 11 spectacles en ville avec un concert de Noël en soutien à son pays et à la guerre qui dure depuis près d’un an.

“C’est la tournée de soutien à l’Ukraine”, a déclaré Skrypka. « Nous prenons de l’argent et donnons pour l’équipement de nos soldats. Je pense qu’il est important aujourd’hui d’aider notre armée à aller de l’avant.

En plus de la musique de Noël, Skrypka chantera également de la musique ukrainienne traditionnelle.

« Au Canada, il y a beaucoup d’Ukrainiens et le Canada est le premier pays qui est notre ami », a déclaré Skrypka. « Les Canadiens et le gouvernement canadien sont vraiment amicaux envers l’Ukraine et il est important de communiquer avec les Canadiens. J’espère beaucoup que des Canadiens viendront voir notre concert.

Son groupe comprend 10 musiciens supplémentaires, dont deux du Canada.

Skrypka et son groupe sont ensemble depuis 1986. Sa tournée pancanadienne par Kazka Entertainment a débuté à Vancouver vendredi soir et fera des arrêts à Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Londres, Ottawa, Montréal et Toronto.

Le spectacle de ce soir au Rutland Centennial Hall commence à 19 h et avec une rencontre avant le spectacle à 18 h

Les billets sont toujours disponibles en ligne, ainsi qu’à la porte.

