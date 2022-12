La légende du rock Rod Stewart s’ouvre sur CE tirage au sort de la Scottish Cup : “J’ai juste pissé un peu”

Rod Stewart s’est ouvert à QuatreQuatreDeux à propos du désormais emblématique tirage au sort de la Coupe d’Écosse qu’il a réalisé en 2017.

Le rockeur légendaire est mieux connu pour ses performances sur scène, mais il est devenu viral pour un autre type de spectacle après avoir été invité à retirer les équipes locales pour le cinquième tour de la compétition 2016/17 – qui a finalement été remporté par son bien-aimé Celtic. (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Clairement plutôt ivre à l’époque, Stewart a exagérément plongé sa main dans les boules et a lu chaque numéro de la même manière exagérée.

Et, comme il l’a dit FFT pour le dernier numéro disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet), il a quand même été invité à faire le tirage malgré l’avertissement préalable de son état d’ébriété. L’interprète de “Maggie May” à la voix rocailleuse a déclaré :

“[I’d] a bu quelques bevvies et Sky m’a demandé si j’aimerais faire [the draw]. J’ai dit : « Écoutez, j’ai bu quelques verres » et ils ont dit que c’était bien. Je suis un gars ad lib et, ô surprise. J’ai juste pissé un peu.

“Il a fait le tour du monde et est devenu l’un des tirages au sort les plus médiatisés de la Coupe d’Écosse qui ait jamais été [done] et le sera probablement jamais.”