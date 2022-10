La légende du quiz quitte une émission de télévision populaire après des années de « très amusant »

Judith Keppel, légende de l’émission QUIZ, prend sa retraite des Eggheads de Channel 5 après 19 ans.

L’émission revient lundi, mais les téléspectateurs ne verront pas Keppel sur le panel de boffins affronter les concurrents.

Keppel, 80 ans, est l’un des premiers Eggheads, ayant rejoint le programme en 2003 après avoir été catapulté à la gloire en tant que premier gagnant britannique de Who Wants To Be A Millionaire? En 2000.

Expliquant sa décision de prendre sa retraite, elle a déclaré: “Je le fais depuis 19 ans et ma mémoire n’est définitivement plus ce qu’elle était.”

Keppel a ajouté : « J’ai remarqué que je ne peux pas apprendre aussi bien que je l’ai fait.

“Alors j’ai juste pensé qu’il était temps d’y aller.”

Elle a dit que faire Eggheads avait été “très amusant”.

EN SAVOIR PLUS SUR LE CANAL 5 VRAI CRIME Voici qui joue dans le vrai drame policier de Channel 5 Maxine s’endormir Amanda Owen de notre Yorkshire Farm aborde enfin la séparation de son mari Clive

«Je pense que ce qui me manquera assez drôlement, c’est de devoir me concentrer.

“Parce que c’était très bien pour moi dans la mesure où j’ai commencé à lire les journaux, en me concentrant fort.

“Maintenant, bien sûr, j’ai supprimé toutes les pages sportives, je n’ai pas à faire ça, je n’ai pas à lire sur la musique pop ou quelque chose comme ça.”

Eggheads revient sur Channel 5 le 10 octobre à 18h30.