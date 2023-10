La légende du MAFS montre son incroyable perte de poids après avoir perdu plus de trois pierres grâce à une opération de manchon gastrique

La star de MARRIED At First Sight, Gemma Rose Barnes, a montré sa silhouette svelte après sa spectaculaire opération de perte de poids.

Gemma, qui est apparue dans MAFS UK l’année dernière, est passée sous le bistouri et s’est fait poser un manchon gastrique en Turquie.

Gemma Rose Barnes de Married At First Sight a montré sa perte de poids

Elle a perdu plus de 3,5 calculs depuis qu'on lui a posé un anneau gastrique

Les kilos ont lentement continué à baisser et elle a maintenant donné aux fans une mise à jour sur la façon dont cela se passe.

Sur Instagram, Gemma a posé pour quelques photos tout en portant une robe pull noire automnale.

Sa tenue caractéristiques un lien autour de la taille, qui souligne à quel point elle a maigri, et elle pose avec une main sur la hanche.

Gemma a ajouté un simple cœur noir pour la légende et les fans n’ont pas tardé à commenter ses nouvelles photos.

L’un d’eux a écrit : « Vous êtes fabuleux mais vous avez toujours pensé que vous aviez fait x. »

Un autre a ajouté : « Méconnaissable !

Et quelqu’un d’autre est intervenu : « Bon sang, tu as tellement perdu, tu as l’air fantastique xx. »

Gemma s’est envolée pour la Turquie pour son opération de perte de poids plus tôt cette année.

Elle a ensuite parlé de son opération, qui, selon elle, a « changé sa vie ».

Gemma a déclaré : « Je donne la priorité aux protéines lorsque je mange, (la plupart du temps) nous sommes tous humains et j’ai toujours envie de certaines choses.

« S’habituer à ce nouveau mode de vie et aux difficultés mentales liées à une perte de poids rapide.

« Mon objectif est de perdre une pierre et demie de plus. Je vais peut-être en perdre un peu plus, mais j’en gagnerai à nouveau plus tard à mesure que mes portions augmenteront avec le temps.

« La manche est un outil, croyez-moi, vous pouvez ralentir votre perte de poids et il y a certains aliments que vous pouvez manger en grande quantité, comme le chocolat et les chips, donc ce n’est pas infaillible, mais j’essaie de l’utiliser autant que possible.

«Cela a été une fois dans ma vie.»

Gemma a épousé Matt Murray sur MAFS UK en 2022.

Elle a ensuite abandonné l’expérience après avoir découvert que son mari l’avait trompée avec sa co-star Whitney Hughes.

Gemma a affirmé dans une interview avec le Mail que toute l’expérience de son séjour à MAFS UK lui avait laissé un sentiment « suicidaire ».

Elle a déclaré : « Ce fut la pire expérience de ma vie. Je me sentais piégé. Nous n’étions pas pris en otage, mais si vous disiez ‘Je dois y aller maintenant’, je n’appellerais pas cela de la manipulation, mais il y avait une coercition de leur part pour vous convaincre de rester.

Un porte-parole de Channel 4 avait déclaré à l’époque : « Les épisodes de Married at First Sight UK sont soigneusement assemblés et nous veillons à ce que ce que nous diffusons soit un reflet juste et précis des événements qui se sont déroulés.

« Le soin et la sécurité des contributeurs sont d’une importance primordiale et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de production pour garantir que des protocoles solides de soins des contributeurs sont en place et qu’un soutien approprié est disponible pour les contributeurs avant, pendant et après la diffusion, y compris l’accès à nos experts et à un psychologue indépendant. .»

Gemma est passée sous le bistouri en Turquie plus tôt cette année

Elle a tenu les fans au courant de son parcours

Gemma a épousé Matt Murray sur MAFS UK l'année dernière