La légende du jeu télévisé Tom O’Connor a laissé 3,5 millions de livres sterling dans son testament, nous pouvons le révéler.

Le comique Scouse Tom – un nom familier dans les années 1970 et 80 – a légué le lot à sa femme Patricia.

La légende du jeu télévisé Tom O’Connor a laissé 3,5 millions de livres sterling dans son testament à sa femme Patricia Crédit : PA : Association de la presse

Le père de quatre enfants né à Bootle est décédé à l’âge de 81 ans en juillet de l’année dernière après une bataille de 14 ans contre la maladie de Parkinson.

Tom, qui a animé des jeux télévisés tels que Name That Tune, Crosswits et Gambit, était enseignant avant de se tourner vers le chant et la comédie. Il a obtenu sa première pause dans les clubs de travailleurs.

Tom a remporté trois fois l’émission télévisée Opportunity Knocks et a joué dans The Comedians, une émission télévisée pour les bandes dessinées sur le circuit des clubs.

De là, il a animé des jeux télévisés et sa propre série, regardée par 12 millions de personnes.

Il a remporté Celebrity Come Dine With Me en 2010 et, en 2011, était sur Pointless avec Denise Lewis, sa belle-fille héroïne olympique.

Il a dit un jour: «Quand j’ai grandi dans le Merseyside en temps de guerre, je n’aurais jamais imaginé que j’aurais une carrière qui a commencé comme institutrice, est devenue chanteuse folk, puis country et western, causeuse et présentatrice de télévision. J’ai eu de la chance.

Le bureau des successions a évalué sa succession à 3,53 millions de livres sterling.