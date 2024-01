La légende du jazz David Gonzalez invite Vallejo pour la célébration de son 80e anniversaire – The Vacaville Reporter

Même avec sept décennies d’expérience dans le jazz et une grande partie de son influence musicale provenant de son héritage latino, David Gonzalez préfère toujours l’appeler simplement jazz.

Juste du jazz.

« J’ai toujours été réticent à ajouter des ajouts au terme « jazz », comme le smooth jazz, ou toute autre inflexion ou influence – c’est du jazz ! il s’est excalmé.

Cependant, alors qu’il prépare la fête de son 80e anniversaire au Musée naval et historique de Vallejo, Gonzalez est conscient du fait qu’il ne s’agira pas d’un public de jazz pur et dur.

“Je veux chanter de la musique que tout le monde puisse s’amuser, sans avoir à penser à ce qu’il entend”, a-t-il déclaré. Ils viennent m’aider à fêter mon anniversaire, dit-il. “Donc je ne vais pas faire Thelonious Monk et scat pendant 94 mesures”, a plaisanté Gonzalez.

Nés pendant la Seconde Guerre mondiale, les San-Franciscains de la deuxième génération rappellent une ville bien différente à l’époque où les groupes ethniques avaient tendance à vivre dans les mêmes quartiers, et parfois même dans les mêmes appartements les uns que les autres.

Gonzalez a été largement influencé par ce qui passait à la radio, se décrivant ainsi que de nombreux autres enfants de sa génération comme des enfants de la radio.

« Nous avons dû faire preuve d’imagination », se souvient Gonzalez. «Cela m’a énormément aidé, me permettant d’imaginer chanter avec le Count Basie Orchestra. Cela m’a permis d’imaginer être dans des situations en dehors de celles où j’existais à ce moment-là de ma vie.

Gonzalez a cité ses parents comme raison de ses diverses influences.

“Ma mère et mon père étaient de grands amateurs de musique”, a-t-il déclaré, expliquant que tout ce qui bougeait sur lequel ils pouvaient danser.

De Duke Ellington à Count Basie, ses parents jouaient constamment de la musique. Même si les parents de Gonzalez parlaient tous deux couramment l’espagnol, ils ne parlaient pas le dialecte parce qu’ils avaient grandi à San Francisco. Cependant, les racines mexicaines étaient encore profondément ancrées.

Du doo wop à l’a capella, en passant par le madrigal et enfin le jazz, Gonzalez a grandi en se retrouvant musicalement pour atterrir là où tout a commencé : le jazz.

Interrogé sur le rôle que son influence latine particulière a apporté au jazz, Gonzalez a mentionné une passion différente de celle des autres musiciens de jazz de l’époque. Dans sa carrière professionnelle, cela a même été confirmé par quelqu’un qui a admis qu’il opérait « à un autre niveau ».

“C’est ce qui nous distingue des autres”, a-t-il déclaré.

En fait, l’engagement peut aider à définir toute la carrière de Gonzalez, qui s’étend sur une décennie. En réfléchissant aux années consacrées à son métier, Gonzalez a tiré une citation de David Ackert qui a déclaré : « Les musiciens sont prêts à consacrer leur vie entière à un moment – ​​à cette mélodie, à ces paroles, à cet accord ou à cette interprétation qui émeut le public. âme.”

Racontant une période dévastatrice de sa vie lorsque sa mère est décédée en 1967, Gonzalez a vu cette citation incarnée par l’un de ses chanteurs préférés de tous les temps. Ses amis l’avaient emmené à Las Vegas pour l’éloigner et c’est là qu’il est devenu son héros, Sammy Davis Jr.

“J’ai vu ce qu’il a fait, la magie qu’il a tissée dans le public”, se souvient Gonzalez. “Ils ont été captivés et cela m’a transformé et m’a amené à un état d’esprit où je pensais que s’il pouvait me faire ça, ne serait-il pas merveilleux que je puisse faire ça pour les autres ?”

À ce moment-là, Gonzalez a vu la citation d’Ackert résumée en un seul fait : cela suffirait à aider une seule personne à traverser ce qu’elle vivait. Tous les sacrifices impliqués en vaudraient la peine.

Gonzalez a été tellement ému qu’il a fini par écrire à Davis une lettre de remerciement, pour laquelle il a reçu une réponse. “Cela montrait à quel point il était authentique, le plus grand artiste de notre époque à mon avis”, a fait remarquer Gonzalez.

Alors que le jazz continue de vivre aux mains des nouvelles générations, Gonzalez a été agréablement surpris de voir qu’elles restent fidèles à la forme. Bien que l’alchimie ne soit pas toujours là parce qu’une personne estime qu’il vaut mieux aller dans sa propre direction, il s’agit pour l’essentiel d’une conversation respectueuse.

“Le jazz est une conversation sur scène, souvent avec un sens de l’humour”, a déclaré Gonzalez.

C’est exactement le même humour que Gonzalez adopte lorsqu’il envisage de « faire du bebop ou de ne pas faire de bebop » avant un prochain spectacle. Comme c’est le cas de nombreux artistes chevronnés, Gonzalez est à l’écoute de l’énergie et du dynamisme de chaque lieu.

“Je ne fais jamais pareil, pareil, pareil”, dit-il, expliquant que ses sets varient toujours dans le thème, portant sur un rythme de mambo ou parfois quelque chose du blues.

« Je fais quelque chose qui ne fera peur à personne. Je veux juste qu’ils réagissent et tapent du pied », a déclaré Gonzalez. “Même si ce n’est pas un concert de danse, je veux donner aux gens l’impression que même s’il n’y a pas de place, ils deviendront fous s’ils ne peuvent pas se lever, bouger et danser”, a-t-il déclaré, se remémorant sa première exposition au genre. sur lequel ses parents dansaient.

« Même si c’est une ballade, il faut que ça swingue. Il faut que cela les touche d’une manière ou d’une autre et qu’il touche une note émotionnelle chez eux.

En son cœur, la célébration de l’anniversaire est une célébration de sa mère et de son père, en les honorant et en leur rendant hommage à la grande fierté qu’ils ressentaient pour sa musique. En réfléchissant aux quatre célébrations qu’il a célébrées jusqu’à présent, à commencer par son 40e anniversaire, Gonzalez est enthousiasmé et reconnaissant, affirmant que chaque nouvelle décennie apporte une signification supplémentaire.

SI VOUS ALLEZ:

QUOI: Jazz à la ValMuse avec David Gonzalez

QUAND: 4 février, de 15 h à 18 h

OÙ: Musée naval et historique de Vallejo, 734 Marin St. Vallejo.

DES BILLETS: Les billets coûtent 20 $ et peuvent être achetés en ligne sur : www.eventbrite.com/e/jazz-at-the-valmuse-with-david-gonzalez-tickets-795730961727.