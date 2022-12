La légende du hockey Zafar Iqbal parle des espoirs indiens pour la Coupe du monde

Alors que l’horloge se rapproche de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023, à moins de 40 jours de la fin, la légende du hockey Zafar Iqbal a rappelé son passage avec l’équipe indienne dans les années 1970 et 1980.

Zafar Iqbal était l’un des nouveaux membres de l’équipe indienne de hockey masculin lorsqu’il a été chargé de représenter la nation lors de la Coupe du monde de hockey masculin de 1978 à Buenos Aires, en Argentine.

“J’ai disputé mon premier match de la série de tests contre les Pays-Bas à domicile en 1977. Après cela, nous avons eu quelques séries de tests à l’étranger avant de nous rendre en Argentine”, a rappelé Iqbal lors de la série de souvenirs de la Coupe du monde préférée de Hockey India.

Il a poursuivi en disant que l’équipe s’était rendue en Argentine avec l’intention de défendre le titre. Avec plusieurs membres de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 1975 toujours sur la liste, il y avait une forte conviction que l’Inde serait un concurrent sérieux pour le trophée.

« Tout ce que nous voulions, c’était défendre le trophée avec succès. C’était notre seule motivation avant d’entrer dans le tournoi. Il y avait plusieurs nouveaux joueurs dans l’équipe et nous étions assez impatients de jouer sur la grande scène. Il y avait aussi des joueurs de l’équipe de la Coupe du monde 1975 dans notre équipe, et nous étions confiants”, a déclaré Iqbal.

L’Inde a perdu sa première rencontre contre le Canada dans le tournoi, avant de remporter une victoire sur l’Australie. Mais une défaite 0-7 contre l’Allemagne de l’Ouest suivie d’un match nul 1-1 contre l’Angleterre a scellé le sort de l’Inde et elle n’a pas pu se qualifier pour les demi-finales.

“Malgré une bonne performance dans le tournoi, nous avons perdu quelques matchs faciles. Nous n’avons pas pu obtenir de victoires contre l’Angleterre et l’Allemagne et n’avons pas pu atteindre les demi-finales. Ce fut un coup dur pour nous à l’époque car nous étions les champions en titre”, se souvient Iqbal.

L’Inde a perdu sa dernière rencontre dans le tournoi contre l’Espagne et a terminé à la sixième position du tournoi.

Iqbal, qui a également participé à la Coupe du monde de hockey masculin de 1982 à Mumbai, a poursuivi en expliquant comment le hockey a commencé à changer dans les années 1970 et 1980.

« À notre époque, le hockey se jouait sur le gazon. Mais l’astroturf a commencé à remplacer l’herbe dans la plupart des régions du monde à l’arrivée des années 80. Même si la Coupe du monde de 1982 s’est déroulée sur gazon à domicile, nous n’avons pas pu faire de notre mieux et nous n’avons pas pu nous qualifier pour les demi-finales une fois de plus”, a ajouté Iqbal.

“Maintenant, Astro Turf a converti le hockey en un jeu de pouvoir. Les joueurs doivent être plus en forme et ont besoin de plus d’énergie. Nous devions maintenant nous adapter au style européen de hockey offensif. Nous avons dû changer avec le temps. Une fois qu’Astro Turf a été introduit, nous avons dû nous ajuster en fonction du gazon”, a ajouté Iqbal.

“Groupe difficile pour l’Inde”

À l’approche de la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Hockey 2023, qui devrait avoir lieu à partir du 13 janvier, Iqbal a révélé ses favoris pour le tournoi.

L’Australie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Inde, l’Argentine, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre, la France, la Corée, la Malaisie, l’Espagne, l’Afrique du Sud, le Japon, le Chili et le Pays de Galles sont les 16 équipes qui participeront au tournoi.

« Aux compétitions de niveau mondial, on ne sait jamais qui sera au top de sa forme. Plusieurs équipes sont très fortes comme la Belgique, les Pays-Bas, l’Australie, l’Angleterre, l’Espagne et l’Inde”, a déclaré Iqbal.

Il a ajouté que la Coupe du monde de football en cours est la preuve que n’importe quelle équipe peut réussir n’importe quel jour.

“L’Espagne, l’Allemagne et le Brésil, anciens champions du monde, ont tous été éliminés lors de la Coupe du monde de football. Vous ne savez jamais quelle équipe peut gagner sur quelle équipe dans de tels tournois. C’est toujours imprévisible et la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha Hockey 2023 est également imprévisible”, a-t-il ajouté.

L’Inde est placée dans le groupe D avec l’Espagne, l’Angleterre et le Pays de Galles. Iqbal pense que c’est un groupe difficile pour l’Inde.

« Nous aurons des matchs difficiles en phase de groupes. Nous avons l’Espagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, et tous sont également forts en eux-mêmes”, a déclaré Iqbal.

« Je suis sûr que si l’Inde termine sur le podium, ce sera une grande réussite pour Hockey India. Nous avons plusieurs joueurs audacieux dans l’équipe, qui ont toujours donné le meilleur d’eux-mêmes et qui ont été les héros des Jeux olympiques de Tokyo. Donc, nous espérons qu’ils pourront répéter le succès une fois de plus”, a-t-il signé.

