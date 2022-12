La légende du hockey dit que la LNH devrait «payer» pour laisser jouer les Russes

Dominik Hasek a également frappé les organisations de tennis l’ATP et la WTA

Dominik Hasek, le gardien tchèque considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste dans l’histoire de la LNH, affirme que les fédérations sportives devraient être amenées à «Payer» pour avoir soi-disant soutenu les athlètes russes au milieu du conflit avec l’Ukraine.

Hasek, 57 ans, médaillé d’or olympique qui a joué pour diverses équipes en Amérique du Nord et a conclu sa carrière de joueur par un passage en Russie avec le Spartak Moscou, a vivement critiqué la décision de divers sports de ne pas imposer de sanctions aux athlètes russes ces derniers temps. mois.

Une multitude de sports ont imposé des interdictions générales aux athlètes russes et biélorusses depuis fin février, suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO).

Cependant, d’autres comme le tennis leur ont permis de jouer à des événements internationaux sous statut neutre, tandis que des dizaines de Russes restent sur les listes des équipes de la LNH.

Hasek affirme que les sports qui permettent la participation russe devraient être marginalisés en raison de leur position.

“Il y a des millions de personnes dans le monde qui sont contrariées que la LNH, la WTA et l’ATP continuent de permettre aux athlètes russes de concourir et ainsi de soutenir la guerre en Ukraine,” Hasek a écrit sur Twitter.

“Ils devront tous payer pour le soutien de la Russie.”

Ceci est une lettre ouverte que j’ai envoyée hier au @LNH, @WTA et @atptour . Merci à tous de le lire et de le partager au maximum. Il s’agit avant tout de sauver des vies en Ukraine et de ce que le sport dans un monde démocratique doit faire pour cela. https://t.co/68OKpDSh4M

– Dominik Hasek (@hasek_dominik) 21 décembre 2022