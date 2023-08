La légende du golf Phil Mickelson a parié plus d’un milliard de dollars au fil des décennies

Walters, qui a été reconnu coupable de délit d’initié en 2017, dans le livre « Gambler: Secrets from a Life at Risk », a détaillé ce qu’il a appelé un « partenariat de jeu » sportif avec Mickelson « qui a duré cinq ans ».

Phil Mickelson a parié un total de plus d’un milliard de dollars sur trois décennies et a subi des pertes de jeu de près de 100 millions de dollars, selon l’ancien ami de la superstar du golf, Billy Walters, dans un nouveau livre.

Le joueur sportif professionnel William « Billy » Walters quitte la Cour fédérale après une audience à Manhattan, New York City, New York, États-Unis, le 29 juillet 2016.

« Sur la base de notre relation et de ce que j’ai appris depuis des autres, les pertes de jeu de Phil n’ont pas approché les 40 millions de dollars comme cela a été rapporté précédemment, mais beaucoup plus près de 100 millions de dollars. En tout, il a parié un total de plus d’un milliard de dollars au cours du passé. trois décennies », a écrit Walters.

Le joueur dit que dans la période de 2010 à 2014, ses dossiers détaillés et d’autres dossiers qui lui ont été fournis par des sources montrent que Mickelson a parié 110 000 $ pour gagner 100 000 $ plus de 1 100 fois, et plus de 850 fois avait parié 220 000 $ pour gagner 200 000 $.

« La seule autre personne que je connaisse qui ait dépassé ce genre de volume, c’est moi. »

CNBC a contacté Mickelson via son site de contact avec les médias en ligne pour commenter les allégations de Walters.

Dans un entretien 2022 avec Sports Illustrated, Mickelson, 53 ans, a déclaré: « Mon jeu est devenu imprudent et embarrassant. Je devais y remédier. Et je le fais depuis plusieurs années. Et depuis des centaines de heures de thérapie. »

Il a également déclaré dans cette interview. « Je me sens bien où je suis là-bas. Ma famille et moi sommes, et avons été, en sécurité financière depuis un certain temps. »

Un jury du tribunal fédéral de New York a déclaré Walters coupable en avril 2017 de 10 chefs d’accusation liés au commerce d’informations privilégiées avec des actions de Dean Foods Co., qui n’est plus en activité. Il a été condamné plus tard cette année-là à cinq ans de prison.

La peine de Walters a été commuée par le président de l’époque, Donald Trump, lors de son dernier jour à la Maison Blanche, le 20 janvier 2021.

La Maison Blanche, en annonçant cette action, a déclaré que la commutation de Walters était soutenue par « de nombreux golfeurs professionnels, dont Mickelson.