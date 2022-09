La légende du football Kaka fait ses débuts au marathon de Berlin

La légende brésilienne du football Kaka a fait ses débuts au marathon à Berlin, en participant à l’Abbott World Marathon Major lundi. Kaka a terminé le parcours de 42 km dans un temps impressionnant de 3: 38,06 et a célébré dans son style de marque en franchissant la ligne d’arrivée.

Kaka a annoncé sa retraite du football professionnel en 2017, tirant les rideaux d’une illustre carrière. Le vainqueur de la Coupe du monde a maintenant décidé d’échanger ses chaussures de football contre des chaussures de course alors qu’il a terminé son tout premier marathon avec une relative facilité. Le coureur de 40 ans a prouvé son endurance en tant que coureur après avoir terminé la course exténuante en moins de 3h40.

Ravi de sa performance, Kaka a sorti sa célébration emblématique en levant les mains vers le ciel et en remerciant le Tout-Puissant. Kaka a également partagé sa joie sur Twitter et a déclaré : « Incroyable, Berlin ! Quelle ambiance fantastique sur l’ensemble des 42 Km. Je suis honoré. Merci à tous les coureurs, les fans et mes partenaires.

Incroyable, Berlin !!! Quelle belle ambiance pendant les 42KM. Très fier de devenir un #BerlinLégende. Un grand merci à tous les coureurs, les fans et mes partenaires @adidasrunning @adidasbrasil @marathondeberlin @reismpr pic.twitter.com/K3xaAUeXZo —Kaka (@KAKA) 26 septembre 2022

Avant la course de Kaka, le média sportif espagnol Marca a demandé à l’ancien joueur du Real Madrid s’il participerait à plus de marathons à l’avenir. Kaka ne semblait pas trop sûr de lui et a déclaré qu’il voulait se concentrer sur la course en cours.

Le footballeur légendaire a eu une carrière glorieuse en jouant pour son équipe nationale et ses clubs. Kaka a représenté le Brésil lors de 92 matchs, récoltant 29 buts et 22 passes décisives, et a également participé à trois Coupes du Monde de la FIFA (2002, 2006 et 2010).

Kaka a affronté 40 000 coureurs, dont le légendaire marathonien Eluid Kipchoge. La star kenyane était à son meilleur à Berlin et a pulvérisé son propre record du monde d’une demi-minute. Kipchoge qui était dans une classe à part a terminé le marathon avec un nouveau meilleur temps de 2:09:31.

Il s’est progressivement éloigné du champion de l’an dernier Guye Adola, mais son compatriote Andamlak Belihu a refusé de descendre alors même qu’ils ont franchi la mi-course en moins d’une heure. Belihu a finalement battu en retraite à la marque des 27 kilomètres alors que Kipchoge faisait pression pour le record.

Le Kényan, qui a conservé sa couronne olympique à Tokyo l’an dernier, était tombé à un peu plus d’une minute de son record du monde au marathon de Tokyo en mars, mais il ne s’est pas démenti à Berlin.

