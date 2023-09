La légende du football indien Sunil Chhetri et son épouse Sonam Bhattacharya ont eu le bonheur d’avoir un petit garçon

L’icône du football indien, Sunil Chhetri, et sa femme, Sonam Bhattacharya, fille de l’ancien footballeur international indien Subrata Bhattacharya, ont accueilli un petit garçon dans leur vie. La naissance de leur enfant va ouvrir un nouveau chapitre dans la vie du couple.

Selon News18 Bangla, qui a annoncé la nouvelle, Sonam aurait reçu un diagnostic de dengue au cours de sa grossesse, mais il semblerait que la mère et l’enfant soient en bonne santé.

Chhetri est sans doute le meilleur joueur indien de l’histoire du football. Il a marqué 92 buts pour le pays, ce qui fait de lui le quatrième meilleur buteur de l’histoire internationale, derrière l’Argentin Lionel Messi, l’Iranien Ali Daei et le Portugais Cristiano Ronaldo.

Il a récemment joué pour l’Inde dans le championnat SAFF 2023 où il a mené l’Inde à un 9e titre record et a réussi à devenir le meilleur buteur du tournoi avec 5 buts pour le pays. Il a également remporté le prix du joueur le plus utile lorsqu’il a mené le pays à un titre historique.

La contribution de Chhetri au football indien a été immense. Il est peu probable que quiconque puisse égaler sa longévité sur le circuit international, car il a toujours plus d’impact malgré ses 39 ans. Il est le deuxième meilleur buteur de tous les temps avec 56 buts en 135 apparitions en Super League indienne (ISL). Il a représenté des équipes comme le Bengaluru FC et le Mumbai City FC dans l’ISL. Il a également représenté des équipes comme Churchill Brothers, Mohun Bagan, Dempo, East Bengal et bien d’autres dans la I-League.

L’épouse de Sunil Chhetri, Sonam Bhattacharya, est la fille de l’ancien international indien Subrata Bhattacharya. Il est avant tout un défenseur qui a représenté l’Inde et a passé 17 ans à jouer pour Mohun Bagan. L’un des clubs indiens les plus historiques et les plus prestigieux de l’histoire du pays.

Parmi les événements notables de la saison précédente, son but contre les Kerala Blasters, en quarts de finale des barrages de l’ISL, a été controversé qui a conduit l’équipe des Blasters à se retirer, perdant ainsi le match. Mais l’équipe a finalement perdu les demi-finales contre le Mumbai City FC aux tirs au but. Chhetri, malgré son but au match aller, n’a pas été en mesure de garder son équipe dans le match alors que Mumbai City a réussi à égaliser.