La légende du football indien IM Vijayan fait l’éloge de l’ISL centré sur le week-end et dit mieux pour les fans et les clubs

L’ancien capitaine indien et légende du football IM Vijayan pense que la saison plus longue de la Super League indienne (ISL) avec des matchs centrés sur le week-end à partir de la saison 2022-23 inaugurera une évolution culturelle dans le football indien.

Les organisateurs de l’ISL Football Sports Development Limited (FSDL) ont récemment annoncé le calendrier de la saison 2022-23, qui commence le 7 octobre avec la phase de la Ligue jusqu’à la dernière semaine de février de l’année prochaine, suivie des éliminatoires et de la finale en mars.

“Avoir un ou deux matchs à la fin de la semaine, c’est mieux pour les fans et pour l’équipe. Comme toutes les équipes jouent dans leurs plages horaires respectives, les fans auront une meilleure occasion de bien profiter. L’excitation parmi les fans augmentera également. Les joueurs auront également suffisamment de repos », a déclaré IM Vijayan.

L’ISL suivra un calendrier centré sur le week-end, chaque semaine de match se déroulant entre le jeudi et le dimanche. Les 11 clubs disputeront leurs 20 matches de championnat respectifs dans les 21 semaines.

Le calendrier de neuf mois garantit une augmentation des matchs et un temps de repos et de récupération adéquat pour les joueurs entre les matchs. Alors que la Coupe Durand est déjà en cours, la Super Coupe devrait avoir lieu en avril et mai de l’année prochaine.

« Il est temps pour l’Inde de mieux se positionner progressivement dans le football asiatique. Une approche de style européen du calendrier profitera au football indien, au football régional et à tous les secteurs de la population qui dépendent du football pour leur subsistance. Cela inspirera la jeune génération qui rêve de jouer au football professionnellement », a déclaré le légendaire attaquant IM Vijayan.

« J’en ai déjà parlé. Les joueurs auront plus d’opportunités et de temps pour jouer. Des saisons plus longues avec un repos adéquat à intervalles réguliers sont toujours préférables. Cela peut façonner une génération de joueurs de football forts », a ajouté Vijayan.

« À mesure que le nombre de matchs augmente, les intervalles entre les matchs devraient augmenter proportionnellement. Sinon, les risques de blessures sont élevés. Augmenter le nombre de matchs en accordant suffisamment de temps de repos est bon pour tous les joueurs », a déclaré Vijayan.

