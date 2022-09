La légende du football britannique prêt pour un nouveau procès dans une affaire d’agression

Ryan Giggs s’est dit “déçu” d’être à nouveau traîné devant les tribunaux

L’ancienne star de Manchester United, Ryan Giggs, fera face à un deuxième procès l’été prochain en relation avec des allégations selon lesquelles il aurait agressé et utilisé un comportement coercitif contre son ex-petite amie, et a révélé qu’il était “désappointé” par le développement.

L’ancien manager du Pays de Galles devrait être rejugé le 31 juillet de l’année prochaine après que les jurés du premier procès n’aient pas rendu de verdict la semaine dernière.

Au moment où la date du tribunal de la couronne de Manchester arrivera, Giggs, 48 ​​ans, sera en liberté sous caution depuis plus de deux ans et demi.

Mercredi, en l’absence de Giggs, le procureur Peter Wright QC a confirmé au tribunal que le Crown Prosecution Service (CPS) avait demandé un nouveau procès dans 11 mois alors que l’affaire était examinée à un “niveau supérieur.”

Wright a déclaré que la plaignante Kate Greville, qui est l’ancienne partenaire de Giggs, a également indiqué sa volonté de témoigner lors d’un nouveau procès, qui, comme confirmé, commencera le 31 juillet.

Initialement arrêté le 1er novembre 2020, Giggs restera en liberté sous caution et serait “bien conscient” de ses conditions alors qu’il ne devrait pas assister à une audience préliminaire le 3 juillet 2023.

Giggs a publié une déclaration après l’audience et a déclaré qu’il était “évidemment déçu” qu’un nouveau procès avait été ordonné « après plus de trois semaines au tribunal.

“Mon plaidoyer de non-culpabilité reste lié à toutes les accusations. Je suis convaincu que justice finira par être rendue et que mon nom sera blanchi de toutes les allégations”, Giggs a ajouté, tout en remerciant son équipe juridique, sa mère, ses enfants, sa petite amie actuelle Zara et ses amis les plus proches “pour leur soutien tout au long de cette période”.

“Je comprends le niveau d’intérêt et l’examen minutieux autour de cette affaire”, Giggs a concédé, “mais je voudrais demander que ma vie privée et celle de ma famille soient respectées dans les semaines et les mois à venir.”

Giggs a été accusé d’avoir utilisé un comportement coercitif et de contrôle contre sa petite amie de l’époque, Kate Greville, sur une période de près de trois ans, d’août 2017 à novembre 2020.

En outre, il a été accusé d’agression ayant causé des lésions corporelles réelles contre Greville, 38 ans, et lui aurait donné un coup de tête lors d’une dispute le 1er novembre 2020 à son domicile de Worsley près de Manchester lorsqu’il a été appréhendé.

Niant toutes les accusations, Giggs fait face à une troisième accusation pour avoir prétendument agressé la sœur de Greville, Emma, ​​qui prétend que l’ex-ailier lui a donné un coup de coude au visage dans la même dispute où Kate Greville aurait été frappée à la tête.

Lors du premier procès de Gigg, son avocat Chris Daw a déclaré que les accusations et les accusations portées contre son client étaient fondées sur “distorsion, exagération et mensonges” Giggs n’ayant jamais utilisé la violence contre les femmes ni cherché à contrôler la vie sociale de Greville.

Giggs a décrit la nuit où il a été arrêté comme “la pire expérience de ma vie” et un jury composé de sept femmes et cinq hommes a été informé de la façon dont Giggs et Greville ont partagé un “toxique” relation qui a pris fin à plusieurs reprises sur une période de six ans ensemble.

Lors du deuxième procès, Giggs devrait protester de son innocence avec l’aide de Daw, qui a comparé Giggs et Greville à “des enfants qui se chamaillent, ou des adolescents au mieux.”

