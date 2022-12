La légende du football brésilien Pelé a reçu un diagnostic d’infection respiratoire

La légende du football brésilien Pelé, qui a été hospitalisé cette semaine dans le cadre de traitements anticancéreux en cours, a développé une infection respiratoire, mais est dans un état stable et “montre une amélioration générale”, ont déclaré ses médecins vendredi.

L’icône de 82 ans, à la santé fragile ces dernières années, a été hospitalisée mardi à Sao Paulo pour ce que les médecins ont qualifié de “réévaluation” de la chimiothérapie qu’il subit depuis l’intervention chirurgicale pour retirer une tumeur du côlon en septembre 2021. .

“L’équipe médicale lui a diagnostiqué une infection respiratoire, qui est traitée avec des antibiotiques”, a indiqué l’hôpital dans un communiqué.

“La réponse du patient a été adéquate et il reste dans une chambre standard”, pas en soins intensifs, a-t-il déclaré.

“Il est stable et sa santé montre une amélioration générale. (Il) restera à l’hôpital dans les prochains jours pour continuer son traitement.”

Les apparitions publiques de Pelé sont devenues de plus en plus rares, mais il maintient une présence active sur les réseaux sociaux.

Jeudi, il s’est rendu sur Instagram pour remercier ses sympathisants pour leurs messages, en publiant une photo du pays hôte de la Coupe du monde, le Qatar, où sa photo a été projetée en lumière sur un gratte-ciel.

« C’est toujours agréable de recevoir des messages positifs comme celui-ci. Merci au Qatar pour cet hommage, et à tous ceux qui m’envoient de bonnes ondes !”, a-t-il écrit, décrivant son séjour à l’hôpital comme une visite de routine.

Pelé a reçu plus de messages de soutien avant le match de Coupe du monde du Brésil, quintuple champion, contre le Cameroun, vendredi.

Les supporters du stade Lusail ont brandi une bannière géante verte et jaune avec une photo de Pelé dans son maillot numéro 10 emblématique et le message : « Guérissez-vous bientôt ».

Le même message a été affiché sur l’avenue à l’extérieur du stade.

Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Edson Arantes do Nascimento – le vrai nom de Pelé – est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970).

