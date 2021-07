La légende du football anglais et Manchester United Wayne Rooney alerte la police sur des photos – rapports

On ne sait pas quand et où les images ont été prises, et rien n’indique que le directeur du comté de Derby, Rooney, se soit comporté de manière inappropriée.

L’une d’elles semble représenter l’homme de 35 ans endormi sur une chaise, les mains dans les poches, tandis que les femmes non identifiées posent derrière lui et une autre est allongée sur un lit légèrement vêtue.

Sous la chaise, on peut voir deux verres à vin et une série de bouteilles vides.

Dans un clip vidéo qui a été vu plus de 175 000 fois, une autre fille semble rompre le vent près de Rooney. Sur une autre photo, sous-titrée « pas de mots pas de papz », Rooney gesticule d’une main et boit un verre de vin de l’autre.

Endormi sur la chaise en bois dans toutes les autres images, une autre image sous-titrée » Wayne endormi [sic] » voit une femme blonde posant à côté de Rooney tirant la langue tout en faisant un signe de paix avec deux doigts.

Dans un deuxième selfie semblant impliquer une femme faisant un signe de paix, Rooney est sous-titré endormi avec la phrase « X pour me regarde n Rooney ».

Un autre, intitulé « Mooney Rooney », montre une femme portant un string avec sa jupe autour des genoux posant près du visage de Rooney.

Alors que l’un des clichés montre une marque horaire de « 8,30 », il n’est toujours pas clair si ces photos ont été prises le matin ou le soir et dans un hôtel ou une adresse privée.

Dans chacun d’eux, cependant, le père de quatre enfants, Rooney, porte le même sweat à capuche noir et le même jean noir.

Il n’y a aucune suggestion que Rooney ait fait quoi que ce soit de fâcheux ou s’est comporté de manière inappropriée.

On pense que les femmes sont originaires de Barrow-in-Furness en Cumbria, avec laquelle Rooney a des liens parce que son frère de 30 ans, John, a joué dans l’équipe locale Barrow AFC pendant deux saisons entre 2018 et 2020.

Lundi, les représentants du meilleur buteur de tous les temps pour les finalistes de l’Euro 2020, l’Angleterre, ont confirmé que l’affaire avait été signalée à la police de Great Manchester, qui a été pressée par la BBC de commenter.

Comme les avocats de Rooney, son agent, Paul Stretford, a refusé de commenter les photos au Mirror, le point de vente étant dirigé vers le gourou des relations publiques Ian Monk, qui serait bien connu pour avoir géré la crise des célébrités victimes de scandales.