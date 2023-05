La légende du film d’action Dolph Lundgren révèle qu’il lutte contre le cancer depuis huit ans et craint que l’utilisation de stéroïdes soit à blâmer

La star de cinéma ACTION Dolph Lundgren a révélé qu’il luttait contre le cancer depuis huit ans.

La légende hollywoodienne, qui est surtout connue pour avoir joué Ivan Drago, l’ennemi juré de Rocky Balboa, pense que son utilisation de stéroïdes pour améliorer son physique pourrait être à l’origine de la maladie.

La Méga Agence

Dolph Lundgren a révélé qu’il avait un cancer[/caption] Getty

Dolph a joué Ivan Drago dans Rocky IV[/caption]

S’exprimant sur In Depth avec Graham Besinger, l’homme de 65 ans a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du rein en 2015.

La chirurgie pour enlever la tumeur a réussi et il est entré en rémission. Dolph a subi des contrôles tous les six mois et est resté en bonne santé jusqu’en 2020.

La star a déclaré: « En 2020, j’étais de retour en Suède et j’avais une sorte de reflux acide, je ne savais pas ce que c’était alors j’ai fait une IRM.

« Ils ont découvert qu’il y avait quelques autres tumeurs autour de cette zone. Ils ont trouvé une tumeur de plus dans le foie, alors j’étais comme s *** d’accord.

La tumeur dans le foie était particulièrement problématique car elle avait atteint la taille d’un citron. Le pronostic n’était pas bon, un médecin ayant dit à Dolph qu’il ne lui restait que deux à trois ans à vivre.

Il a dit: « Je leur ai demandé combien de temps il me restait, je pense qu’il a dit 2-3 ans mais je pouvais dire dans sa voix qu’il pensait que c’était moins. Je pensais que c’était sûr.

Alors que la nouvelle morbide a été un coup dur, Dolph l’a accueillie avec une certaine acceptation.

« Je pensais que c’était sûr », a-t-il déclaré. «Vous regardez en quelque sorte votre vie et dites que j’ai eu une vie formidable. J’ai vécu cinq vies en une. Ce n’était donc pas comme si j’étais amer à ce sujet.

Pendant ces moments de contemplation, Dolph a jeté son esprit à la recherche de réponses.

Il a déclaré: « J’ai essayé les stéroïdes dans les années 80, 90. Je ne sais pas si c’est quelque chose à voir avec le cancer, bien sûr ça m’a frappé car ça pourrait avoir quelque chose à voir avec ça.

« J’y ai pensé, tu penses toujours que tu as fait une erreur. Je pense qu’il y a peut-être un lien entre la thérapie à la testostérone et le cancer.

« J’étais sous stéroïdes quand j’étais plus jeune, par intermittence pendant peut-être dix ans. Cela dépend du genre de film que j’ai fait.

Mais l’année dernière, il s’est vu offrir de l’espoir à la suite d’un deuxième avis de l’oncologue californienne, le Dr Alexandra Drakaki.

Le médecin a découvert une mutation similaire qui est courante dans le cancer du poumon et a permis à Dolph d’être mis sur une voie de traitement pour réduire la tumeur.

Et ça a été un grand succès, réduisant la tumeur de Dolph de 90 %. La star avait l’air en bon état portant sa chemise d’hôpital pour l’interview qui sera diffusée dans son intégralité plus tard ce mois-ci.

Il a surmonté la maladie et était en rémission jusqu’en 2020, date à laquelle le cancer est revenu.

Dolph a subi une intervention chirurgicale pour enlever le

Pendant le chat, la star suédoise peut être vue dans sa chemise d’hôpital

« C’est le lendemain de mon opération, ils ont retiré une tumeur, puis ils en ont retiré deux autres qu’ils ont trouvées et trois autres petites.

« J’espère qu’il est nettoyé, s’il meurt, il meurt. »

La fiancée Emma Krokdal a déclaré à Bensinger: «Sa bouche était vraiment douloureuse, ses mains étaient douloureuses et il ne pouvait rien manger.

«C’était une lutte, il perdait du poids. Nous avons réalisé que c’était bien pire que ce que nous pensions, ils ont commencé à parler de tumeurs dans les poumons, l’estomac, la colonne vertébrale, en dehors des reins.

Sa fille Ida Lundgren a déclaré à Bensinger: «Cela m’a frappé lorsque j’ai eu une conversation approfondie avec mon père sur ce qui se passerait s’il décédait.

«C’était une conversation horrible, c’était une période difficile. Je dois être forte pour ma sœur.

Lundgren a déclaré qu’il était ensuite allé chercher un deuxième avis sur son diagnostic et avait parlé au Dr Alexandra Drakaki.

Suite à un changement de traitement, Lundgren dit qu’en moins de trois mois, ses tumeurs avaient diminué de vingt à trente pour cent.

Lundgren poursuit: « Vous appréciez simplement d’avoir la chance d’être en vie et vous appréciez chaque instant. »

Getty

Dolph sur le ring avec Sylvester Stallone[/caption]