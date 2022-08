La légende du cricket Jonty Rhodes sur son lien avec le sport

Un plongeon de Jonty Rhodes qui orchestre un runout spectaculaire d’Inzamam-ul-Haq lors de la Coupe du monde de 1992 est considéré comme l’un des meilleurs runouts de l’histoire du cricket.

Dans une masterclass unique organisée par les propriétaires de Mumbai Khiladis Rapper Badshah, Punit Balan et Jhanvi Dhariwal Balan; la légende sud-africaine Rhodes était à Pune pour transmettre ses connaissances sur la façon de tirer le meilleur parti des réflexes rapides et de plonger tête baissée.

Les joueurs de cricket les plus divertissants du jeu de son temps ont franchement expliqué aux joueurs de Kho Kho comment plonger sans crainte lorsque votre équipe a besoin d’une performance do-or-die.

Sky Dives et Pole Dives étant les deux aspects les plus vitaux de l’édition inaugurale en cours de l’Ultimate Kho Kho, Rhodes a parlé de son lien avec le sport et a partagé quelques conseils utiles sur le sujet avec les joueurs.

“Ayant passé ma carrière à faire du Sky Dive, je comprends ce qu’il faut pour le faire. Si vous ne vous y engagez pas pleinement, vous finissez par vous blesser. Au départ, quand j’ai commencé, j’ai commencé à plonger près des souches, je n’ai jamais eu de perche pour me donner de la force. Je suis connu pour le parachutisme car tout le monde ne sait pas sauter en parachute, c’est rare. Nous avons vu des joueurs le faire. Il est facile d’attraper le ballon quand il s’agit de vous. Mais l’attraper avec un plongeon est un jeu différent », a-t-il déclaré.

“J’ai aussi joué à Kho Kho à mes débuts, mais pas avec autant de règles. Vous êtes les changeurs de jeu. Gagner est important, mais il devrait y avoir un objectif plus important dans votre vie. Vous devez penser au-delà de la victoire, vous devez commencer à inspirer les gens et faire progresser le sport », a-t-il ajouté.

Parlant de son expérience, Rhodes a déclaré: «Je n’étais pas ici pour dire aux joueurs de plonger davantage, mais pour leur en parler franchement. Je peux reconnaître, apprécier et respecter le fait que ces jeunes plongent. Cela semble plus facile, cela semble spectaculaire, mais il y a un impact sur votre corps. J’espère que les joueurs ont compris cela et que je ne parlais pas seulement, cela venait de mon cœur.

S’exprimant à l’occasion, Madhukar Shree, PDG de Mumbai Khiladis, a déclaré: «Obtenir une masterclass de plongée du maître lui-même était l’idée derrière l’obtention de Jonty Rhodes. Le plongeon a été un élément important dans ce sport, et je suis sûr que les joueurs ont tiré de précieuses leçons sur le plongeon de cette séance amusante avec la légende lui-même.

Mumbai Khiladis affrontera Telugu Yoddhas lors de leur septième match vendredi.

