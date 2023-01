La légende du cinéma italien Gina Lollobrigida est décédée à 95 ans – National

La légende du cinéma italien Gina Lollobrigida, qui a atteint la célébrité internationale dans les années 1950 et a été surnommée “la plus belle femme du monde” après le titre d’un de ses films, est décédée lundi à Rome, a annoncé son agent. Elle avait 95 ans.

L’agent, Paola Comin, n’a pas fourni de détails. Lollobrigida a subi une intervention chirurgicale en septembre pour réparer un fémur cassé lors d’une chute. Elle est rentrée chez elle et a dit qu’elle avait rapidement repris la marche.

Un portrait dessiné de la diva ornait une couverture du magazine Time de 1954, qui la comparait à une “déesse” dans un article sur le cinéma italien. Plus d’un demi-siècle plus tard, Lollobrigida faisait toujours tourner les têtes avec ses cheveux bruns et bouclés et sa silhouette sculpturale, et préférait être appelée actrice au lieu du terme acteur non sexiste.

“Lollo”, comme elle était affectueusement surnommée par les Italiens, a commencé à faire des films en Italie juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que le pays commençait à promouvoir sur grand écran un concept stéréotypé de la beauté méditerranéenne en tant que plantureuse et brune.

Gina Lollobrigida lors de la fête de son 95e anniversaire le 11 juillet 2022 à Rome, en Italie.

Outre La plus belle femme du monde en 1955, les faits saillants de sa carrière comprenaient le gagnant du Golden Globe Viens septembreavec Rock Hudson; Trapèze; Battre le diable, un film de John Huston de 1953 avec Humphrey Bogart et Jennifer Jones ; et Buona Sera, Mme Campbellqui a remporté le prix du meilleur film de Lollobrigida Italie, un David di Donatello, en tant que meilleure actrice en 1969.

En Italie, elle a travaillé avec certains des meilleurs réalisateurs du pays après la guerre, dont Mario Monicelli, Luigi Comencini, Pietro Germi et Vittorio De Sica.

Deux de ses films les plus populaires à la maison étaient Comencini Pane Amore et Fantaisie (Pain, amour et rêves) en 1953, et la suite un an plus tard, Pane Amore et Gelosia (Pain, amour et jalousie). Son fleuret masculin était Vittorio Gassman, l’un des hommes les plus importants d’Italie à l’écran.

La superstar pop américaine Michael Jackson pose avec l’actrice italienne Gina Lollobrigida et le créateur de mode Valentino lors d’une soirée en son honneur à l’ambassade américaine à Rome, le jeudi 19 mai 1988.

Lollobrigida était également un sculpteur, peintre et photographe accompli, et a finalement essentiellement abandonné le film pour les autres arts. Avec son appareil photo, elle a parcouru le monde de ce qui était alors l’Union soviétique à l’Australie. En 1974, Fidel Castro l’a accueillie en tant qu’invitée à Cuba pendant 12 jours alors qu’elle travaillait sur un reportage photo.

Lollobrigida est née le 4 juillet 1927 à Subiaco, une ville pittoresque près de Rome, où son père était fabricant de meubles. Lollobrigida a commencé sa carrière dans des concours de beauté, posant pour les couvertures de magazines et faisant de brèves apparitions dans des films mineurs. Le producteur Mario Costa l’a arrachée des rues de Rome pour apparaître sur grand écran.

L’excentrique magnat Howard Hughes a finalement amené Lollobrigida aux États-Unis, où elle s’est produite avec certains des principaux hommes d’Hollywood des années 1950 et 1960, dont Frank Sinatra, Sean Connery, Burt Lancaster, Tony Curtis et Yul Brynner.

Frank Sinatra et Gina Lollobrigida dans une image de “Never So Few”, 1959.

Au fil des ans, ses co-stars ont également inclus les stars masculines les plus fringantes d’Europe de l’époque, parmi lesquelles Louis Jourdan, Fernando Rey, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant et Alec Guinness.

Alors que Lollobrigida a joué des rôles dramatiques, son image de sex-symbol a défini sa carrière et ses personnages les plus populaires étaient dans des comédies légères telles que pain, amour trilogie.

Avec des cils luxuriants et des boucles épaisses et brunes encadrant son visage, Lollobrigida a commencé une rage de coiffure dans les années 1950 connue sous le nom de “coupe caniche”. Les chroniqueurs de potins ont commenté les prétendues rivalités entre elle et Sophia Loren, une autre star de cinéma italienne célèbre pour sa beauté,

À l’âge moyen, la romance de Lollobrigida avec un homme de 34 ans son cadet, Javier Rigau, de Barcelone, en Espagne, a fait tourner les pages de potins pendant des années.

“J’ai toujours eu un faible pour les hommes plus jeunes car ils sont généreux et sans complexes”, a déclaré l’actrice au magazine espagnol Hola. Après plus de 20 ans de fréquentation, en 2006, Lollobrigida, alors âgée de 79 ans, a annoncé qu’elle épouserait Rigau, mais le mariage n’a jamais eu lieu.

Son premier mariage, avec Milko Skofic, un médecin né en Yougoslavie, s’est soldé par un divorce en 1971.

Au cours des dernières années de sa vie, le nom de Lollobrigida est apparu plus fréquemment dans des articles de journalistes couvrant les tribunaux de Rome, et non la scène glamour, alors que des batailles juridiques étaient menées pour savoir si elle avait la capacité mentale de s’occuper de ses finances.

Sur son site Internet, Lollobrigida a rappelé comment sa famille a perdu sa maison lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale et est allée vivre à Rome. Elle étudie la sculpture et la peinture dans un lycée dédié aux arts, tandis que ses deux sœurs travaillent comme ouvreuses de cinéma pour lui permettre de poursuivre ses études.