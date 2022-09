La légende du cinéma français interviewera Zelensky – médias

Alain Delon s’entretiendrait vendredi avec le président ukrainien

L’icône du cinéma français Alain Delon se joindra à l’animateur de télévision Cyril Viguier pour interviewer le président ukrainien Vladimir Zelensky le 23 septembre, ont rapporté les médias français.

Le dirigeant ukrainien s’entretiendra avec plusieurs médias français avant son discours à l’Assemblée générale des Nations Unies. Viguier, un journaliste chevronné du réseau TV5Monde, dirigera l’équipe des médias à Kiev, tandis que Delon, une connaissance de longue date de Viguier, les rejoindra à distance depuis la France, selon des informations.

L’acteur de 86 ans a fait une rare apparition publique en début de semaine pour exprimer son soutien à l’Ukraine face à la Russie. Delon a déclaré lundi dans une interview enregistrée à l’émission de Viguier qu’il était “profondément attristé et touché” par le conflit et qu’il était “lutte” pour le peuple ukrainien.

Il a également récité un poème de l’écrivain ukrainien du XIXe siècle Taras Shevchenko, considéré comme une figure clé de l’État ukrainien. Intitulée « Testament », l’œuvre est l’une des plus célèbres de Shevchenko. Il exprime son souhait d’être enterré en Ukraine et que son peuple se lève ensuite, brise ses chaînes et asperge sa liberté du sang de ses ennemis.

Delon a subi un accident vasculaire cérébral il y a plusieurs années et envisagerait de mettre fin à ses jours par euthanasie en Suisse, où cela est légal.