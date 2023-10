Le manager du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a confirmé qu’une légende du club s’apprêtait à faire samedi sa première titularisation pour le club depuis près d’un an.

Face à Darmstadt à l’Allianz Arena, le Bayern Munich vise à poursuivre son début de campagne sans défaite en Bundesliga. L’équipe de Tuchel est actuellement troisième du classement, tandis que Darmstadt est 12e.

Et le Bayern Munich pourrait être boosté par le retour dans les buts de Manuel Neuer, qui n’a plus joué pour le club depuis le 12 novembre 2022 contre Schalke, après s’être cassé une jambe alors qu’il skiait pendant les vacances d’hiver la saison dernière.

Neuer n’a pas joué depuis face à Schalke en novembre dernier (Crédit image : Getty Images)

Tuchel a confirmé que, sauf problème majeur, Neuer récupérerait sa place dans le onze de départ, en remplacement de Sven Ulreich qui a remplacé le joueur de 37 ans cette saison.

“Si tout se passe bien à l’entraînement, il jouera demain. Il l’attend avec impatience et nous aussi”, a déclaré le manager Thomas. Tuchel a déclaré vendredi. “Je suis certain que beaucoup d’autres personnes sont également excitées.

“C’est une situation particulière. Je sens son enthousiasme et sa qualité est évidente. Il a beaucoup d’expérience. Il en profite en ce moment et peut être fier de lui. Je veux qu’il profite de ce moment, comme il le sera. une bonne source de force pour lui.

Neuer a repris l’entraînement depuis un mois maintenant (Crédit image : Getty Images)

“En plus de cela, il faut gérer la nervosité et l’excitation. Nous espérons maintenant qu’il pourra se remettre rapidement dans le bain et que tout se passera bien.”

L’apparition de Neuer demain sera également la première fois qu’il jouera pour Thomas Tuchel lors d’un match de compétition, le patron allemand n’ayant été nommé qu’en mars dernier. Il a repris l’entraînement en équipe fin septembre, mais son retour en équipe première a été quelque peu retardé en raison de complications liées à sa convalescence suite à une fracture à la jambe.

La légende du Bayern Munich semble cependant en pleine forme maintenant, alors qu’il se prépare pour son premier match depuis près d’un an.

