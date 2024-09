La légende du basket-ball Dikembe Mutombo décède à 58 ans d’un cancer du cerveau

Dikembe Mutombo, membre du Temple de la renommée du basket-ball et l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire de la NBA et ambassadeur mondial de longue date du jeu, est décédé lundi d’un cancer du cerveau, a annoncé la ligue. Il avait 58 ans.

Sa famille a révélé il y a deux ans qu’il suivait un traitement à Atlanta pour une tumeur au cerveau. La NBA a indiqué qu’il était décédé entouré de sa famille.

« Dikembe Mutombo était tout simplement plus grand que nature », a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. « Sur le terrain, il était l’un des plus grands bloqueurs de tirs et joueurs défensifs de l’histoire de la NBA. Sur le terrain, il a consacré son cœur et son âme à aider les autres. »

Mutombo se distinguait à bien des égards : le doigt ludique qui remuait les adversaires après avoir bloqué leurs tirs, sa taille, sa voix grave et grave, son sourire massif. Les joueurs de cette génération ont toujours été attirés par lui et la star des Philadelphia 76ers Joel Embiid, né au Cameroun, s’est inspiré de Mutombo.

« C’est un triste jour, surtout pour nous, Africains, et vraiment pour le monde entier », a déclaré lundi Embiid. « Au-delà de ce qu’il a accompli sur le terrain de basket, je pense qu’il était encore meilleur en dehors du terrain. Il est l’un des gars que j’admire, dans la mesure où il a un impact, pas seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Il a fait beaucoup de grandes choses pour beaucoup de gens. C’est un jour triste.

Mutombo a passé 18 saisons dans la NBA, jouant pour Denver, Atlanta, Houston, Philadelphie, New York et les New Jersey Nets de l’époque. Le centre de sept pieds deux pouces de Georgetown a été huit fois All-Star et trois fois All-NBA et est entré au Temple de la renommée en 2015 après avoir récolté en moyenne 9,8 points et 10,3 rebonds par match au cours de sa carrière.

Il a également participé à l’un des moments les plus emblématiques des séries éliminatoires de la ligue, aidant Denver, huitième tête de série, à évincer Seattle, tête de série, au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest de 1994. Cette série au meilleur des cinq marquait la première fois qu’un n°8 battait un n°1 dans l’histoire de la NBA.

Le président des Raptors, Ujiri, submergé d’émotion

« C’est vraiment difficile à croire », a déclaré lundi le président de Toronto, Masai Ujiri, après avoir fait plusieurs pauses parce qu’il était submergé par l’émotion peu après avoir appris la nouvelle de la mort de Mutombo. « C’est dur pour nous de vivre sans ce type. Vous n’avez aucune idée de ce que Dikembe Mutombo représentait pour moi. … Ce type, il a fait de nous ce que nous sommes. Ce type est un géant, une personne incroyable. »

Mutombo a joué pour la dernière fois au cours de la saison 2008-09, consacrant son temps après sa retraite à des causes caritatives et humanitaires. Il parlait neuf langues et a fondé la Fondation Dikembe Mutombo en 1997, se concentrant sur l’amélioration de la santé, de l’éducation et de la qualité de vie de la population congolaise.

Ryan Mutombo, le fils du membre du Temple de la renommée, a déclaré dans un hommage publié sur les réseaux sociaux que son père « aimait les autres de tout son être ».

« Mon père est mon héros parce qu’il s’en souciait », a écrit Ryan Mutombo. « Il reste le cœur le plus pur que j’aie jamais connu. »

« L’humanitaire à la base »

Mutombo a siégé aux conseils d’administration de nombreuses organisations, notamment Special Olympics International, la Fondation CDC et le Conseil national du Fonds américain pour l’UNICEF.

« Il n’y avait personne de plus qualifié que Dikembe pour devenir le premier ambassadeur mondial de la NBA », a déclaré Silver. « C’était un humanitaire dans l’âme. Il aimait ce que le basket-ball pouvait avoir pour avoir un impact positif sur les communautés, en particulier dans sa République démocratique du Congo natale et sur tout le continent africain. »

Mutombo est l’un des trois joueurs à avoir remporté quatre fois le titre de joueur défensif de l’année de la NBA. Les autres : le vainqueur en titre du DPOY Rudy Gobert des Minnesota Timberwolves et le Hall of Famer Ben Wallace.

« Il était toujours là pour me parler et me conseiller sur la façon d’aborder la saison et de prendre soin de mon corps et de mon glaçage après les matchs, de m’étirer et d’essayer différentes choses comme le yoga », a déclaré la star des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. « On se souviendra toujours de lui et que son âme repose en paix. »

Le président des Philadelphia 76ers, Daryl Morey – qui a passé de nombreuses saisons avec Mutombo à Houston – a été informé du décès de son ami lors de la journée médiatique de l’équipe lundi. Les larmes montèrent aux yeux de Morey alors qu’il assimilait la nouvelle.

« Il n’y a pas beaucoup de gars comme lui », a déclaré Morey. « Juste un être humain formidable. Quand j’étais directeur général recrue dans cette ligue, ma première chance à Houston, c’était quelqu’un vers qui je m’adressais tout le temps. … Ses réalisations sur le terrain, nous n’avons pas besoin d’en parler. C’est juste un être humain extraordinaire, ce qu’il a fait en dehors du terrain pour l’Afrique. Repose en paix, Dikembe. »