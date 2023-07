La légende d’Ex On The Beach s’inscrit pour se déshabiller pour The Real Full Monty alors que l’émission de téléréalité nue revient

Les fans d’EX On The Beach vont se régaler après que l’une des légendes de la série se soit inscrite pour The Real Full Monty.

Nous pouvons révéler en exclusivité qu’Ashley Cain se déshabillera pour la série de télé-réalité ITV lorsqu’elle reviendra sur les écrans plus tard cette année.

Ashley Cain, ex-star de On The Beach, a signé avec The Real Full Monty

Il jouera dans l'émission ITV plus tard cette année

Ashley est connu pour son corps chamois, il est donc destiné à faire battre les cœurs lorsqu’il révèle tout dans la nouvelle série.

Mais il ne s’agit pas seulement de montrer son pack de six, car Ashley s’est inscrit pour une raison très émotionnelle et crue.

Le Real Full Monty est diffusé chaque année pour sensibiliser au cancer et à la lutte contre celui-ci.

La force motrice d’Ashley est sa défunte fille Azaylia, qui a conquis le cœur de la nation en 2020 lorsqu’elle a reçu un diagnostic de leucémie à l’âge de deux mois seulement.

Son brave tot a mené une bataille difficile mais est malheureusement décédé six mois plus tard.

La mère d’Ashley et d’Azaylia, Safiyya, s’est séparée depuis, mais elles continuent de travailler ensemble pour collecter des fonds vitaux pour la Fondation Azaylia, l’association caritative contre le cancer infantile créée au nom de leur fille.

La star de télé-réalité Ashley espère que son apparition sur The Real Full Monty continuera de sensibiliser à la maladie.

Une source de l’émission a déclaré à The Sun Online: « De toute évidence, Ashley a un corps incroyable, elle n’aura donc aucun problème à se déshabiller, mais comme les téléspectateurs le savent, il y a tellement plus dans cette spéciale que les stars qui retirent leur kit.

« Ashley participe parce qu’il a été touché par le cancer si personnellement, après avoir tragiquement perdu sa fille Azaylia Diamond à seulement huit mois à cause de la leucémie.

« Pour Ashley, il s’agit de sensibiliser et de continuer à faire vivre la mémoire de sa petite fille. »

Pendant ce temps, Ashley n’est pas la seule personne à s’être déjà inscrite à The Real Full Monty.

Une icône de Coronation Street et une star de Dancing On Ice se seraient également engagées dans la populaire émission de télévision.

La raison pour laquelle Ashley a participé est sa défunte fille Azaylia

La petite Azaylia est décédée d'une leucémie à l'âge de 8 mois seulement