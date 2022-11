Les légendes du ROCK et de la pop peuvent faire sensation dans des émissions de télé-réalité telles que The Voice.

Pour quelques mois de travail, des stars telles que Sir Tom Jones, Kylie Minogue et Boy George ont été payées des millions.

Getty – Contributeur

La légende des Who, Roger Daltrey, a refusé à plusieurs reprises d’être un mentor dans une grande émission télévisée de talents[/caption]

Mais cela ne suffira jamais à convaincre l’icône de The Who, Roger Daltrey, qui dit avoir refusé plusieurs fois ITV.

Dans une interview avec le magazine Rolling Stone, il a révélé : « Ils voulaient que je sois juge et je ne le ferais tout simplement pas.

“Je ne vais pas juger le chant de qui que ce soit – tu vas seulement écraser leur esprit.”

Il a raison, vraiment – ne le dites pas à “Nasty” Nigel Lythgoe.

Les commentaires de Roger interviennent après que la plus récente gagnante de The Voice, Anthonia Edwards, n’ait pas réussi à troubler le top 100 avec sa reprise de Anybody de Justin Bieber.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

LA GRANDE IDÉE DE SAM ET PETE ENTRE eux, Sam Thomspon et Pete Wicks ont participé à presque toutes les émissions de télé-réalité. Mais loin d’avoir honte, les gars estiment que ces émissions les ont préparés à lancer un format qui leur est propre. Une source m’a dit: “Sam et Pete ont mis au point un format d’émission de rencontres et sont en pourparlers avec un certain nombre de sociétés de production. “Rien n’est signé, mais les patrons commencent à faire des offres.” Après avoir débuté sur E4’s Made In Chelsea en 2014, Sam est passé à Celebrity Big Brother et SAS: Who Dares Wins. Les débuts de Pete à Towie en 2015 ont conduit à MasterChef et The Circle. Espérons que leur grande idée les aide à passer derrière la caméra pour une fois !

VALSE UP, MIRIAM ?

Le couple le plus étrange de TELLY, Miriam Margolyes et Alan Cumming, a frappé la piste de danse – alors que le road trip hilarant des acteurs revient.

La deuxième série Lost In Scotland And Beyond commence avec beaucoup de plaisir.

Blink Films Ltée

Miriam Margolyes et Alan Cumming frappent la piste de danse alors que le road trip hilarant des acteurs revient[/caption]

En tant que pasteur de l’Universal Life Church, l’Écossais Alan est invité à organiser un mariage LGBTQ + au Loch Lomond. Miriam livre une lecture, de The Owl And The Pussy-Cat, avant le couple boogie.

Leur première série était fabuleuse, donc j’ai hâte qu’ils relancent la camionnette.

Connectez-vous mardi à 21h15 sur Channel 4.