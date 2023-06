La légende des voisins semble méconnaissable avec de longs cheveux argentés et une barbe touffue alors qu’il regarde The Ashes

Une ancienne star de Neighbours avait l’air presque méconnaissable depuis son apparition dans le feuilleton australien à succès.

Mark Little, mieux connu pour avoir joué le favori des fans, Joe Mangel, a quitté son rôle en 2005 avant de le reprendre pour la finale du feuilleton l’année dernière.

Mark avait l’air méconnaissable depuis ses jours de savon[/caption]

Pendant son passage dans la série, l’acteur est apparu avec les cheveux courts et un look rasé de près.

Mais maintenant, il arbore une grande barbe grise touffue et de longues mèches argentées ondulées.

Mark a été vu samedi (17 juin) en train de parler de tout ce qui concerne le cricket à Edgbaston.

L’homme de 63 ans avait rejoint le commentateur de cricket Jonathan Agnew sur le podcast View from the Boundary pour parler de sa carrière, jouer au cricket et de son rôle dans A Midsummer Night’s Dream de Shakespeare.

Teasant l’épisode en un clin d’œil, la page Twitter Test Match Special de la BBC a écrit: « ICYMI: View from the Boundary – Mark Little. @themarklittle alias Joe Mangel de Neighbors a rejoint Jonathan Agnew à Edgbaston.

Les fans ont immédiatement afflué vers les commentaires et ont partagé leur enthousiasme.

Un fan a commenté: « C’est génial. Rappelez-vous que Mark est venu à Billericay en 1999 pour jouer un match bénéfice pour Nasser Hussain. Sa rotation des jambes était bien meilleure qu’il ne le laissait croire… »

« J’ai beaucoup apprécié cette conversation – plus de Joe Mangel s’il vous plaît », a tweeté un deuxième.

Un troisième a écrit: « C’était agréable d’entendre Mark. Les voisins m’ont beaucoup aidée lorsque je suis allé rencontrer mes beaux-parents. Je pourrais identifier correctement un Ute à un mile de distance ! »

« Merci à vous deux pour cette vue très agréable depuis la frontière », a déclaré un quatrième.

Un cinquième écrit : « J’ai vraiment apprécié ce chat, fascinant, merci ! (Et oui, j’ai regardé Neighbours).

Depuis qu’il a quitté le savon, Mark a déménagé dans la campagne galloise près du lac Vyrnwy dans le Powys.

Il a épousé sa collaboratrice, Cath Farr, et ils ont eu deux fils, l’humoriste Angus H Little et le musicien Jasper Valentine.

