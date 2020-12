La légende des voisins Mark Little vit maintenant dans une petite ferme galloise à des kilomètres de n’importe où – et il ne pourrait pas être plus heureux.

Les téléspectateurs du feuilleton australien se souviendront mieux que Mark sauté à côté pour voir Kylie Minogue, Jason Donovan, Guy Pearce et le gang – mais maintenant, il n’y a pas de voisin en vue.

Après avoir quitté le spectacle, Mark a succédé à Chris Evans pour co-présenter le Big Breakfast avec Zoe Ball.

Il a ensuite joué dans de nombreux films et spectacles de théâtre acclamés – remportant un Laurence Olivier Award en 2000 pour son one man show.

Mais ces jours-ci, l’ex-favori de Ramsey Street, âgé de 61 ans, a depuis longtemps dit au revoir au style de vie du showbiz.

Mark – qui a joué Joe Mangel dans l’émission à succès – est complètement méconnaissable dans sa ferme alors qu’il s’éloigne de son ancienne vie.







(Image: Alpha)



Sous une barbe touffue, il vit à des kilomètres de n’importe où, «finissant un acre magique dans la nature» quelque part au sud du lac Vyrnwy à Powys.

Mark a été un militant politique et un militant antifascisme de plus en plus bruyant ces dernières années.

Il ne pouvait plus aimer la vie dans sa ferme et il a tweeté: «Je suis sorti de la boucle. Et quelle boucle en boucle c’est.

«Nous avons déménagé au QG et avons peaufiné un acre magique dans la nature. J’ai été aussi occupé qu’un agriculteur









« Nous sommes maintenant anarchistes de la forêt et fiers d’être gallois. »

Il adore sa place – et la star précédemment basée à Londres a tout dit aux fans sur le déménagement.

« Nous avons acheté avant la pandémie et avons passé six mois à vendre et à déménager », a-t-il déclaré.

«Il a été torride d’éviter Covid et le fascisme … mais nous survivons … un bel endroit juste au sud du lac Vyrnwy.

« C’était dans un état, mais nous le faisons joli … une belle partie du monde … loin de la foule en colère … réel. »

Mark a remporté un Laurence Olivier Award en 2000 – et a maintenant un nouvel objectif de vie, ainsi que plus de poils sur le visage!