La légende des tremblements de terre de San Jose, Chris Wondolowski, guide Cade Cowell, 17 ans, depuis des années; maintenant l’adolescent brille en MLS

La première fois que Chris Wondolowski a rencontré Cade Cowell, la légende des tremblements de terre de San Jose n’était pas au bon endroit.

C’était en 2018, et les Quakes étaient au milieu d’une saison misérable au cours de laquelle ils finiraient bien derniers en MLS. Wondolowski n’était pas non plus dans la formation de départ. Donc, quand il a été mis avec les réservistes dans une mêlée d’équipe, y compris une poignée de jeunes de l’académie qu’il supposait se diriger vers l’université, il n’a pas été surpris. Il a rapidement remarqué que Cowell « détruisait absolument » Joel Qwiberg, l’un des arrière gauche de l’équipe, mais les centres du joueur étaient loin, manquant constamment Wondolowski dans la surface.

« Je me souviens lui avoir crié dessus », a déclaré Wondolowski à ESPN, bien que peut-être conscient de son intensité légendaire, il a rapidement noté, « Mais pas trop mal. » Et pourtant, il a été suffisamment impressionné par ce qu’il a vu qu’il est ensuite allé voir le directeur technique Chris Leitch pour donner sa critique, ignorant complètement qui était Cowell.

« J’étais comme, » Ce gamin n’est pas mal. Mais quand il arrive à l’université, il doit s’assurer qu’il termine cette dernière passe. Il est plutôt bon. Qui est ce gamin? » Chris m’a dit: « Ouais, il est en huitième année. » J’étais comme « Il a un peu de temps. Il va bien. »

« Je me souviens très bien de Cade lors de cet entraînement. Je n’avais jamais entendu parler de lui, je n’avais jamais entendu parler de lui. Mais en rentrant chez moi, je me suis souri. J’étais comme, ‘Ouais, c’est quelque chose.' »

Le maître et l’apprenti

Comme s’il y avait des doutes sur la situation de Cowell et Wondolowski dans leurs carrières respectives, il suffit de regarder leurs cheveux. Les deux sont multicolores, mais pour des raisons différentes. Cowell a un travail de teinture blonde, car c’est le genre de chose que vous faites à 17 ans. Pour Wondolowski, il y a des taches de gris dans sa barbe. Raison de plus pour Wondolowski de se donner pour mission de faire avancer le jeune sous son aile.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Non seulement Wondolowski est dans ce qu’il dit être la dernière saison de sa carrière, mais avec Cowell déjà sur deux buts et trois passes décisives en six matchs cette saison, les dépisteurs reniflent, essayant d’amener le jeune en Europe. Cela signifie qu’il n’y a que peu de temps pour transmettre la valeur de 17 saisons de sagesse professionnelle.

Chris Wondolowski se souvient de sa première séance d’entraînement avec Cade Cowell, lorsque ce dernier était en huitième. Douglas Stringer / Icon Sportswire via Getty Images

Le mentorat de Cowell par Wondolowski prend de nombreuses formes. Il est à la fois pom-pom girl et technicien; c’est un psychologue, et aussi juste un coéquipier. Wondolowski ne tarde pas à souligner que lui et Cowell «ne sont pas unis à la hanche», mais il y a beaucoup de chances de parler boutique, que ce soit sur le terrain, en regardant un film ou dans les vestiaires. Les jeux offrent également ces opportunités.

« A la mi-temps, pendant le match [Wondolowski] crie depuis le banc, ou il dit toujours des choses comme: «Vous pouvez aimer souffler par ce type», a déclaré Cowell à ESPN. «Il est toujours juste [giving] cette confiance. Il est génial avec ça. «

Il y a aussi des pointeurs techniques plus subtils. Wondolowski a montré à Cowell les avantages de la double course, où il simule vers un poteau et revient à l’autre. Wondolowski a également noté que lorsque Cowell a traversé la ligne arrière, il courait sur les deux arrières centraux. « Essayez d’y aller [by] juste un des arrières centraux et passez entre eux, et ils auront beaucoup plus de mal à vous chercher. Alors personne ne restera avec vous », a-t-il dit.

Ensuite, il y a l’art de la finition à une touche, un incontournable de Wondolowski. Lors d’un match récent contre les Sounders de Seattle, Cowell a canalisé son premier « Wondo » intérieur avec une passe au but d’Eric Remedi, seulement pour être démenti par l’arrêt étincelant de Stefan Frei. Alors que le résultat final était décevant, Cowell a vu des progrès.

« Sans » Wondo « , je n’aurais même pas réussi ce tir cadré, honnêtement », a déclaré Cowell. « J’aurais balancé et raté ce ballon, c’est sûr. Il m’a beaucoup appris, juste être dans la surface, me créer de l’espace dans la surface, bouger. De toute évidence, j’ai tellement à apprendre, mais juste de petites choses comme cela – qui est énorme – c’est grâce à lui. «

2 Liés

Cowell ajoute que le plus gros aspect qu’il a retenu de Wondolowski est la mentalité. Peu importe à quel point l’exercice est banal, peu importe qui est sur le terrain, Wondolowski déteste absolument perdre. Il n’y a rien de tel que d’interrompre un match, pas de cause perdue qui vaut la peine d’abandonner.

«’Wondo’ sort et va se suicider pour toucher le ballon et marquer pour nous,» a déclaré Cowell. « C’est ça le truc. Dès qu’il entre sur le terrain, ça fait un déclic et il devient juste comme un lion. C’est ce que j’aime dans ‘Wondo’. Il est super doué pour ce genre de choses. «

Cowell n’est pas le seul à être reconnaissant de ses conseils. À seulement 17 ans, il fait face à toutes sortes de distractions. C’est aussi un enfant d’une petite ville, ayant grandi à Ceres, en Californie – population: 48 000 habitants – à environ cinq miles au sud de Modesto. C’est la première fois qu’il vit loin de chez lui.

«Pour que ‘Wondo’ puisse prendre ce temps et enseigner des choses à Cade, non seulement sur le football, mais aussi sur la vie? Je veux dire, je lui en suis éternellement redevable», a déclaré Debin Cowell, le père de Cade. «Cela nous a rendu tellement plus confortable d’avoir des gens comme ça dans sa vie. Avec nous, non seulement en tant que parents, mais en étant parents loin d’avoir un fils dans une autre ville, il est difficile pour vous d’être parent dans tous les domaines. Pour qu’il ait des influences positives comme ça dans sa vie où il peut aller parler de problèmes, plus que même du football, je veux dire, c’est très rare pour quelqu’un qui pourrait être comme ça. «

Le directeur de Quakes, Matias Almeyda, apprécie également les conseils de Wondolowski à Cowell. Almeyda a évoqué dans le passé à quel point les pressions étaient difficiles pour lui en tant que joueur et l’importance d’amener les jeunes joueurs avec soin.

« Je pense qu’il est toujours important d’avoir de bons mentors qui peuvent le guider sur la bonne voie avec affection et expérience », a déclaré le manager à ESPN. « Dans ce cas, je pense que Cade a le » Wondo « historique, et peut voir ce qu’il a fait et essayer d’égaler ou de surpasser ce qu’il a fait. »

Almeyda a ajouté, « [Cowell] sait tout sur ce que je pense de lui, et il connaît le grand avenir qui l’attend s’il est intelligent. «

Cowell, tout juste 17 ans, a accumulé deux buts et trois passes en six apparitions en MLS jusqu’à présent cette saison. Darren Yamashita-USA TODAY Sports

Éteindre le tuyau d’incendie

Wondolowski est soucieux de rationner les conseils qu’il donne à Cowell. Il y a des limites à la quantité d’informations que chacun peut recueillir, quel que soit son âge. Les pressions liées au métier de professionnel sont immenses, la lutte pour créer la confiance est sans fin et les attentes entourant Cowell commencent déjà à atteindre des niveaux stratosphériques.

« C’est comme essayer de boire dans une lance à incendie, surtout avec tant d’informations qui lui parviennent », a déclaré Wondolowski. « Alors je pense que parfois, reste simple, stupide. Cela fonctionne et c’est vraiment trouver cet équilibre où j’essaie de lui donner beaucoup d’informations, mais aussi, je veux juste qu’il en profite aussi. «

Cowell n’a peut-être que 17 ans, mais il a déjà des callosités en carrière. C’est quelqu’un avec un appétit sans fin pour s’entraîner. À un moment donné, son père avait aménagé une zone de musculation dans la cour arrière qui était surnommée «la cour de la prison» (elle a maintenant été déplacée dans le garage). Chaque fois qu’il avait du temps libre, il frappait des poids. Mais il a failli quitter le jeu à l’âge de 13 ans, et ce n’était pas le bilan physique, mais plutôt le côté mental – le travail sans fin des entraînements, des jeux et des voyages – qui l’a touché. Il n’a jamais manqué un entraînement, malgré les 70 minutes de route aller-retour entre Ceres et Pleasanton, où son club de jeunes Ballistic United s’est entraîné.

«C’était tellement grave», a déclaré Cowell. « Comme le football tous les jours, tous les week-ends. Je n’avais pas de temps libre. Comme tous mes amis sortaient et aimaient, déconner était juste comme des enfants, et je ne pourrais jamais faire ça. »

Cowell s’était aussi essayé à d’autres sports, que ce soit le baseball ou le flag-football. Étant donné que Debin était joueur de football à l’Université d’État de San Jose à un moment donné, l’attrait d’essayer quelque chose de différent et de suivre les traces de son père était fort. Mais Debin a convaincu Cade de lui donner un an de plus.

Cette année s’est avérée être un tournant pour Cade. Il était arrière droit depuis l’âge de huit ans après avoir marqué un ailier rapide d’un match lors d’un tournoi. À l’époque, il n’avait pas l’impression de manquer le plaisir de l’attaque.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes. Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + 22 MAI

• Montréal vs Cincinnati (13 h HE)

• Portland contre Galaxy (15 h 30 HE)

• Orlando contre Toronto (19 h HE)

• NYCFC contre Columbus (19 h 30 HE)

• Dallas contre Salt Lake (20 h HE)

• Nouvelle-Angleterre contre Red Bulls (20 h HE)

• Houston contre Vancouver (21 h HE)

• San Jose contre Kansas City (22 h HE)

• LAFC contre Colorado (22 h 30 HE)

23 MAI

• DC United contre Philadelphie (19 h HE)

«À ce jour, je pense parfois que la défense est plus agréable à jouer, pour moi», a déclaré Cowell. « J’aime les plaqués, j’aime les plaqués tout le temps. Il y a juste quelque chose que j’apprécie beaucoup en défense. »

Mais avant la saison 2017-18, l’entraîneur de Ballistic United U15, Andrew Ziemer, qui est maintenant l’entraîneur masculin du College of Marin, avait besoin d’un joueur pour monter au sommet. Compte tenu des attributs physiques de Cowell – sa vitesse en particulier – cela avait trop de sens.

Cowell s’est avéré être une étude rapide.

« Nos deux premiers matchs, deux équipes de Los Angeles sont arrivées », a déclaré Ziemer. « Je pense qu’il avait, comme, quatre ou cinq buts. Il l’a tout de suite embrassé. Mais c’est le genre d’enfant qu’il est. Il est humble et il veut s’améliorer. Donc s’il pense que ça peut faire de lui un meilleur joueur, il va fais-le. »

Après avoir marqué 33 buts en 32 matchs de championnat, les Quakes ont rapidement appelé et Cowell a gravi les échelons depuis, changeant son ton sur ce qui suscite sa passion pour le jeu. « Il n’y a rien de mieux que de marquer un but », a-t-il déclaré.

Pourtant, cette expérience de presque cesser de fumer a laissé une impression sur Cowell. Il a trouvé sa propre façon d’éteindre le tuyau d’incendie. Les jours de congé le verront retourner à Cérès pour passer du temps en famille ou aller pêcher au lac McClure lorsqu’il a besoin de solitude.

« Juste être là-bas dans l’eau; personne ne me harcèle. Personne ne m’appelle. C’est vraiment relaxant », a-t-il dit. « Juste s’éloigner de tout. »

L’attaquant parfait?

Wondolowski secoue la tête lorsqu’on lui demande comment il était à 17 ans. À ce moment-là, il lui restait cinq ans avant de signer son premier contrat professionnel. C’était encore six saisons avant qu’il ne soit partant à temps plein en MLS. Il n’avait même pas encore commencé sa carrière universitaire à Chico State. Tout dans son jeu, de son corps, à savoir ce qui court à faire, à son toucher, n’était pas prêt pour les rangs professionnels.

Chris Wondolowski et Cade Cowell sont à des extrémités opposées de leur carrière, mais chacun a un grand rôle à jouer à San Jose. Lyndsay Radnedge / ISI Photos

« J’aurais fait caca mon pantalon », a-t-il déclaré à propos de la perspective d’être un pro à 17 ans. « J’aurais été tellement intimidé. Cela n’aurait pas été une bonne situation pour moi. »

Pourtant, Wondolowski a maximisé ses capacités au cours de sa carrière, se débrouillant avec ruse et intelligence. À tel point qu’il y a une ligne de pensée que si vous pouviez fusionner les attributs de Wondolowski et Cowell en un seul individu, vous auriez l’attaquant parfait. Dans une certaine mesure, l’idée ne rend pas service aux deux joueurs.

Wondolowski est célèbre pour ne jamais soulever de poids, mais son athlétisme est sous-estimé. À 38 ans, il a remporté le redoutable test du bip pendant la pré-saison, battant Cowell dans le processus. Et Cowell se révèle être plus un étudiant du jeu chaque jour qui passe. Sur le jeu susmentionné contre les Sounders, il a noté que s’il avait mieux chronométré sa course et était en mouvement, au lieu de rester immobile, il aurait généré plus de puissance sur le tir, ce qui aurait pu être suffisant pour battre Frei.

Mais là où les deux se chevauchent considérablement, c’est leur compétitivité, leur éthique de travail et leur désir d’absorber autant de connaissances que possible. C’est une base essentielle pour tout le reste. Et si Cowell continue de s’imprégner des connaissances de Wondolowski, les possibilités sont attrayantes à considérer.

« Il n’y a pas de plafond pour lui en ce moment », a déclaré Wondolowski à propos de Cowell. Cowell le sait aussi.

«Je suis actuellement dans une étape où il y a tellement de choses dans lesquelles je dois m’améliorer, et cela va m’amener tellement plus haut», a déclaré Cowell. « Continuez juste chaque jour. J’ai l’impression que chaque fois que j’aime m’améliorer dans quelque chose, il y a une autre chose. Passez simplement à ceci, passez à cela. »

Si Cowell continue comme ça, avec le temps, l’apprenti éclipsera le maître.