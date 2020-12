Mutya Buena a fait savoir au monde entier ce qu’elle pense de certaines des femmes chanteuses les plus accomplies du monde de la musique – classant Kylie Minogue et Jennifer Lopez comme étant en dessous de la moyenne.

La chanteuse de 35 ans a elle-même apprécié quatre singles numéro un dans le cadre du groupe Sugababes dans la première moitié des années 2000 – ainsi qu’un album numéro un.

Et tandis que la chanteuse a également remporté des prix pour son travail à la fois dans Sugababes et en tant qu’artiste solo, elle a choisi de donner des commentaires plutôt choisis à certains de ses contemporains.

Takin à Instagram Live pour une séance de questions-réponses avec les fans, Mutya a donné des opinions brutalement honnêtes sur certains des plus grands noms du secteur de la musique.







Elle a dit de Kylie Minogue: «Je ne pense pas qu’elle soit une chanteuse. C’est une grande artiste, elle est incroyable dans ce qu’elle fait, mais chanter n’est pas pour elle.

«Vous ne pouvez pas vous sortir de ma tête? Vous pouvez chanter cet ivrogne et moi aussi.

«Je ne pense pas avoir jamais acheté un morceau de Kylie Minogue de ma vie et je ne pense pas que je le ferais jamais.

Mais Mutya avait des opinions plus directes à répandre – en tournant son attention sur Jennifer Lopez, elle a poursuivi: «J-Lo, vous pouvez simplement secouer votre fente. Soyons honnêtes, J Lo, elle ne sait pas chanter.







«Je ne suis pas impoli. C’est une interprète incroyable, sexy comme l’enfer et a fière allure.

« Mais je ne vais pas vous dire que J-Lo peut chanter. Je vous mentirais. »

Lady Gaga ne s’est pas échappée indemne, Mutya déclarant: « Elle les accompagne. Elle peut frapper une note, oui, mais pas pour moi. »







Bien qu’il y ait eu une critique mitigée pour sa collègue chanteuse britannique, Ellie Goulding – qui Mutya a expliqué: « Sa voix va bien. Mais ça m’irrite un peu, juste comme ça. »

Pendant ce temps, The Sun déclare également que Mutya a fustigé Taylor Swift, Cheryl Tweedy, Madonna et Miley Cyrus lors de ses critiques directes.

Plus tôt cette année, Mutya a déclaré que les fans de Sugabebs pourraient bientôt entendre du nouveau matériel des membres fondateurs Keisha Buchanan, Siobhan Donaghy et elle-même, le groupe enregistrant ensemble.







Elle a déclaré: «Nous travaillons sur de la nouvelle musique et avons un projet secret qui devrait être rendu public plus tard cette année. De plus, nous travaillons sur quelque chose de spécial pour nos fans qui sortira pour notre 20e anniversaire. En plus de la musique, nous avons prévu une tournée.

«Nous devons le diffuser pour que tout le monde puisse nous voir et nous entendre à nouveau. Tout ce sur quoi nous travaillons sera des sons Sugababes / MKS classiques. Je suis impatient de sortir. «

Alors qu’en avril, elle a également taquiné plus de son propre matériel solo, en disant lors d’un autre Instagram Live: «Je ferais peut-être un album de R&B à l’ancienne, Nineties. Toutes mes chansons R&B préférées. Ou un EP – un EP serait génial maintenant.