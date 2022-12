La légende des Steelers Franco Harris a retiré le maillot n ° 32

Les Steelers de Pittsburgh ont rendu hommage au porteur de ballon du Temple de la renommée Franco Harris, décédé le 21 décembre à l’âge de 72 ans, à la mi-temps de leur match contre les Raiders de Las Vegas. Voici ce que vous devez savoir :

Cette semaine marque le 50e anniversaire de la «réception immaculée», lorsque Harris a fait une prise improbable sur une passe déviée de Terry Bradshaw et a marqué un touché gagnant contre les Raiders lors d’un match éliminatoire de 1972.

Le maillot n ° 32 de Harris a été retiré à la mi-temps. Joe Greene (75) et Ernie Stautner (70) sont les seuls autres joueurs de Pittsburgh à avoir cet honneur.

Les joueurs et les entraîneurs des Steelers se sont présentés au stade Acrisure avec des maillots Harris. Il y a eu une minute de silence pour lui avant le match.

Minute de silence pour Franco Harris pic.twitter.com/kDHySyKRRo —Mike DeFabo (@MikeDeFabo) 25 décembre 2022

Avec un style de course physique et une personnalité humble qui correspondent à l’identité de la classe ouvrière de Pittsburgh, le porteur de ballon robuste a transformé les Steelers en une dynastie qui remportera le Super Bowl quatre fois en six saisons de 1974-75 à 1979-80. Son premier trophée Lombardi est venu avec une autre distinction, alors que Harris a été honoré en tant que MVP du Super Bowl IX après avoir parcouru 158 verges contre les Vikings.

Harris a disputé 12 de ses 13 saisons dans la NFL à Pittsburgh. Il a pris sa retraite à la fin de la saison 1984 après une saison à Seattle. Le neuf fois Pro Bowler a accumulé 12 120 verges au sol et 100 touchés (91 au sol, neuf en réception) au cours de sa carrière. Ses 1 556 verges au sol en séries éliminatoires se classent toujours au deuxième rang de l’histoire de la NFL, derrière seulement Emmitt Smith. Harris a été inscrit au Pro Football Hall of Fame en 1990.

“Il est difficile de trouver les mots appropriés pour décrire l’impact de Franco Harris sur les Steelers de Pittsburgh, ses coéquipiers, la ville de Pittsburgh et la Nation des Steelers”, a déclaré le président des Steelers, Art Rooney II, dans un communiqué après la mort de Harris. “De sa saison recrue, qui comprenait la réception immaculée, aux 50 années suivantes, Franco a apporté de la joie aux gens sur et en dehors du terrain.

“Il n’a jamais cessé de redonner à bien des égards. Il a touché tant de gens et il a été aimé de tant de personnes. Nos pensées et nos prières accompagnent sa femme Dana, son fils Dok et sa famille élargie en cette période difficile. »

(Photo : Charles LeClaire/USA Today Sports)