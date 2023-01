La légende des Packers, Aaron Rodgers, a-t-elle quitté Lambeau Field pour la dernière fois?

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Alors que le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, quittait le terrain et pénétrait dans le tunnel après la défaite 20-16 de Green Bay, il enroula ses bras autour de son vieil ami Randall Cobb et se dirigea solennellement vers les vestiaires.

La saison des Packers est terminée en raison du fait que les Lions de Detroit, rivaux de la division, ont joué le spoiler dimanche soir au vénérable Lambeau Field. Il y a quelque chose à cet endroit, c’est sûr. À un moment donné, on pensait qu’il avait le meilleur avantage sur le terrain de la ligue. Mais après trois années consécutives de la fin de la saison de Green Bay sur ce même terrain, nous étions tous maintenant à nous demander : était-ce la dernière fois que Rodgers en était sorti ?

“À un moment donné, le carrousel s’arrête et il est temps de descendre”, a déclaré Rodgers après le match. “Je pense que vous savez en quelque sorte quand c’est et c’est ce qui doit être envisagé. Est-il temps? Aussi, que fait l’organisation? Cela en fait également partie.

“Mais je me sens bien dans ce que j’ai accompli dans cette ligue. Je n’aurais aucun regret de m’en aller. Mais je dois voir ce que ça fait une fois que je m’éloigne de ça.”

Avec un salaire garanti de 58,3 millions de dollars qui l’attend en 2023, vous seriez pardonné de vous demander comment c’est même une décision à prendre. Et tandis que Rodgers admet que l’argent n’est plus une force motrice pour lui (il en a assez, dit-il), la décision ne lui appartient pas entièrement non plus.

Rodgers n’a pas réussi à dépasser les 300 verges par la passe dans un match cette saison pour la toute première fois. Avec la saison des Packers en jeu, il a terminé avec 205 verges par la passe au total, complétant 17 des 27 tentatives de passe et marquant un touché contre une interception. C’était bon pour une cote de passeur de 83,1, sa quatrième plus basse de la saison, alors que les Packers étaient gagnants et gagnants contre une équipe qui n’avait plus rien à jouer.

“Penser que c’est gagné d’avance [that the Packers want me back] serait légèrement égoïste, donc je vais être réaliste ici et réaliser qu’il y a beaucoup de parties différentes à cela », a déclaré Rodgers.« J’étais conscient de la possibilité qu’ils deviennent jeunes si nous étions arrivés à un point où nous étions en dehors de ça. Je suis également conscient de cette possibilité. Ce ne serait pas la meilleure réalité, mais je sais que c’est une possibilité.”

Rodgers parle de la possibilité que les Packers jouent l’ancien choix de premier tour Jordan Love, qui attend dans les coulisses depuis 2020. Ces questions sont venues après la défaite de Green Bay contre Philadelphie lors de la semaine 12, plaçant les Packers à 4-8 sur le saison, perdant sept des huit en une mi-saison. C’était une bonne question. Et peut-être encore entre dans l’intersaison, lorsque Rodgers a une décision à prendre.

“Je veux dire que je ne vais pas les prendre en otage”, a déclaré Rodgers. “Je comprends que nous sommes toujours en janvier ici. Mars est une agence libre. J’ai juste besoin d’un peu de temps pour en retirer l’émotion et déterminer ce qui est le mieux.

“Vous ne voulez pas perdre votre dernier match et manquer les séries éliminatoires, mais c’est une grande profession et une entreprise très difficile et cela ne se termine pas toujours avec des arcs-en-ciel pour tout le monde.”

Si Rodgers appelle cela une carrière, le quadruple MVP aura lancé une interception à la sécurité recrue des Lions Kerby Joseph lors de sa dernière passe dans le vert et l’or.

Vous rappelez-vous un autre quart-arrière de longue date de Green Bay?

Oui, la dernière passe de Brett Favre en tant que Packer était aussi une interception.

Bien sûr, Favre n’a pas pris sa retraite après sa dernière saison à Green Bay. Est-ce là que leurs histoires diffèrent? Ou Rodgers est-il prêt à tester les eaux ailleurs avant de descendre du carrousel de la NFL?

“Je ne sais pas,” dit-il. “Je n’aime pas dire jamais, mais je dois d’abord voir comment je me sens une fois l’émotion passée. Ensuite, ayez les bonnes conversations et voyez quelle est la meilleure direction.”

Rodgers a insisté pour s’accrocher à son maillot à partir de dimanche soir. Le receveur recrue des Lions Jameson Williams le lui a demandé après le match et Rodgers lui a dit qu’il voulait garder celui-ci. Celui-ci était spécial et valait la peine d’être offert à quelqu’un qu’il aime vraiment, a-t-il déclaré. Tout maillot porté contre Chicago est aussi spécial. Primetime sous les projecteurs à Lambeau également. Semaine 18, également spéciale. Alors bien sûr, ce maillot a coché beaucoup de ces cases.

Mais avec une décision encore à prendre, cela aurait pu être spécial d’une manière très définitive.

Pour conclure la conférence de presse de dimanche soir, on a simplement demandé à Rodgers ce qu’il allait manquer. Rodgers pencha la tête, leva les yeux pendant un instant, fit un petit “hmm”.

Puis, après avoir bu une longue gorgée d’eau de sa bouteille en plastique omniprésente sur le podium d’après-match, Rodgers a plaisanté avec les journalistes, puis a soupiré.

“Les gars vont me manquer. Les fans vont me manquer. Merci.”

Et bonne nuit, ou peut-être, au revoir.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .