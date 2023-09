La légende des Orioles Brooks Robinson, Hall of Fame 3B avec 16 gants d’or, décède à 86 ans

Brooks Robinson, joueur de troisième but du Temple de la renommée, dont les gants habiles et les manières folkloriques ont fait de lui l’un des athlètes les plus appréciés et les plus accomplis de l’histoire de Baltimore, est décédé. Il avait 86 ans.

Les Orioles ont annoncé mardi son décès dans une déclaration conjointe avec la famille de Robinson. La déclaration ne précise pas comment Robinson est mort.

Devenu majeur avant l’ère des agents libres, Robinson a passé toute sa carrière de 23 ans avec les Orioles. Il a presque à lui seul aidé Baltimore à vaincre Cincinnati lors de la Série mondiale de 1970 et a réussi un circuit lors du premier match du balayage des Orioles en 1966 contre les Dodgers de Los Angeles pour leur première couronne.

Robinson a participé à 18 All-Star Games, a remporté 16 gants d’or consécutifs et a remporté le prix du joueur le plus utile de l’AL en 1964 après avoir frappé .318 avec 28 circuits et 118 points produits en tête de la ligue.

« Faisant partie intégrante de notre famille Orioles depuis 1955, il continuera de laisser un impact durable sur notre club, notre communauté et le sport du baseball », a déclaré l’équipe.

Il a terminé avec 268 circuits, réalisé 1 357 points et frappé un respectable .267 en 2 896 matchs en carrière. Pas mal pour le vieux n°5, le garçon de l’Arkansas.

Mais on se souviendra à jamais de lui pour son éthique de travail et les compétences dont il a fait preuve dans le coin chaud, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de troisième but de l’histoire du baseball, qu’il s’agisse de charger des rouleaux lents ou de piéger des doublures sur la ligne de troisième base.

« Brooks était peut-être le dernier gars à entrer dans le club-house le jour du match, mais il serait le premier sur le terrain », a déclaré l’ancien manager des Orioles, Earl Weaver. « Il prenait ses balles au sol, et nous disions tous : ‘Pourquoi Brooks doit-il prendre des balles au sol ?’

« Je ne m’attendais à rien d’autre de la part de Brooks. Le voir travailler comme ça signifiait que beaucoup de jeunes montaient. Il était si stable et il a stabilisé tout le monde. »

Robinson est arrivé à Baltimore en septembre 1955 à l’âge de 18 ans après avoir passé la majeure partie de sa première saison professionnelle au baseball avec la classe B York. Il est allé 2 pour 22 avec les Orioles et a retiré 10 fois.

Il a joué entre les majors et les mineurs jusqu’en juillet 1959, date à laquelle il est resté définitivement à Baltimore.

Brooks Calbert Robinson Jr. est né à Little Rock le 18 mai 1937. Il a finalement élu domicile à Baltimore, mais n’a jamais vraiment perdu son accent du sud, ce qui convenait parfaitement aux fans des cols bleus de Baltimore, qui appréciaient son charme rustique et son attitude sans prétention. .

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception..

Surnommé « M. Oriole », il était un héros sportif à Charm City, au panthéon avec l’ancien quart-arrière des Colts Johnny Unitas et le joueur de champ intérieur des Orioles Cal Ripken, qui a joué pour une génération différente.

De nombreux rooters des Orioles qui n’ont jamais vu Robinson jouer ont quand même pu profiter de ses observations car il faisait partie des retransmissions de l’équipe.

Ripken était connu sous le nom d’Iron Man parce qu’il avait disputé 2 632 matchs consécutifs, mais Robinson n’aimait pas non plus s’asseoir sur le banc. De 1960 à 1975, il a disputé au moins 152 matchs en 14 saisons et 144 matchs les deux autres années.

« Je suis un gars qui voulait juste voir son nom dans l’alignement tous les jours », a-t-il déclaré. « Pour moi, le baseball était une passion jusqu’à l’obsession. »

Robinson a pris sa retraite en 1977 après avoir frappé seulement 0,149 en 24 matchs. Son maillot a été retiré cette année-là.

La performance la plus mémorable de Robinson est survenue en tant que MVP des World Series 1970, lorsque les Orioles ont rebondi après leur défaite écrasante contre les Mets de New York l’année précédente et que Robinson s’est racheté après avoir frappé seulement 1 sur 19 dans cette série. Parce qu’il a été si sensationnel sur le terrain lors du triomphe de Baltimore en cinq matchs contre les Reds, peu de gens se souviennent qu’il a frappé .429, qu’il a réussi deux circuits et qu’il a produit six points – ou qu’il a commis une erreur lors de son premier jeu sur le terrain.

Dans le premier match, Robinson a réussi le home run décisif en septième manche. Une manche plus tôt, il a réussi une saisie sensationnelle du revers sur un joueur au sol dur frappé sur la ligne par Lee May, s’est retourné en territoire des fausses balles et a d’une manière ou d’une autre expulsé le coureur.

Robinson a contribué un simple RBI dans le deuxième match et est devenu pour toujours une partie de la tradition des World Series avec sa performance exceptionnelle dans le match 3. Il a réussi une formidable saisie bondissante d’un grounder par Tony Perez pour commencer un double jeu en première manche ; a chargé un rouleau lent dans la deuxième manche et a expulsé Tommy Helms ; puis a terminé son après-midi mémorable avec une capture en plongée d’un paquebot par Johnny Bench. La série s’est terminée, à juste titre, avec un ground out contre Robinson lors du cinquième match, une victoire 9-3 des Orioles.

« Je commence à voir Brooks dans mon sommeil », a déclaré le manager des Reds Sparky Anderson pendant la série. « Si je faisais tomber cette assiette en carton, il la ramasserait d’un seul coup et me jetterait d’abord dehors. »

Anderson a également déclaré: « Il peut lancer son gant là-bas et il déclenchera 10 doubles jeux tout seul. »

Jim Palmer et d’autres coéquipiers diraient que le pays a pu voir ce que Robinson faisait régulièrement pendant la saison régulière. Robinson avait l’habitude de rougir lorsqu’on lui demandait de se remémorer ses exploits en octobre 1970.

« Je dis aux gens que j’ai joué 23 saisons et que je n’ai jamais disputé cinq matchs de suite comme je l’ai fait lors de ces World Series », a-t-il déclaré. « C’était pour moi une série de cinq matchs unique dans ma vie, et il se trouve que c’était dans une Série mondiale. »

Son héritage dans le Maryland s’est poursuivi longtemps après sa retraite.

Il y a un Brooks Robinson Drive à Pikesville, et le match annuel des étoiles du lycée d’État joué à Camden Yards est nommé en son honneur.

Reportage de l’Associated Press.