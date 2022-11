La légende des Maple Leafs Borje Salming décède après une bataille contre la SLA

La légende des Maple Leafs de Toronto, Börje Salming, est décédée après une bataille contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il avait 71 ans.

L’équipe a publié jeudi une déclaration annonçant le décès au nom de la famille Salming, affirmant qu’il était “un pionnier du jeu et une icône avec un esprit incassable et une ténacité incontestée”.

« Il a aidé à ouvrir la porte aux Européens dans la LNH et s’est défini par son jeu sur la glace et par ses contributions à la communauté », a écrit le président des Maple Leafs, Brendan Shanahan.

« Börje s’est joint aux Maple Leafs il y a 50 ans et fera toujours partie de notre famille de hockey. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Pia, à ses enfants Theresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lisa et Sara et à son frère Stieg.

Salming a annoncé en août qu’il avait reçu un diagnostic de SLA.

“J’ai reçu des nouvelles qui ont secoué ma famille et moi”, a-t-il déclaré à l’époque. “Les signes indiquant que quelque chose n’allait pas dans mon corps se sont avérés être la maladie SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig.”

Salming, qui a joué 16 saisons avec les Maple Leafs de Toronto de 1973 à 1989 et a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1996, a déclaré qu’il reconnaissait qu’il n’existe actuellement aucun remède contre la SLA.

“En un instant, tout a changé. Je ne sais pas comment seront les jours à venir, mais je comprends qu’il y aura des défis plus grands que tout ce à quoi j’ai jamais été confronté.”

La @Feuilles d’érable a eu une cérémonie très spéciale en l’honneur de Börje Salming ce soir. ❤️ La légende suédoise qui est toujours le défenseur le plus performant de l’histoire des Leafs se bat actuellement contre la SLA, mais est «rentrée chez elle» à Toronto pour le week-end. pic.twitter.com/eTjqDH0O2O — LNH (@NHL) 13 novembre 2022

La SLA est une maladie progressive du système nerveux qui entraîne une paralysie, une incapacité à avaler, une insuffisance respiratoire et finalement la mort.

Plus tôt ce mois-ci, les anciens défenseurs des Leafs ont été honorés par la franchise lors d’un moment émouvant avec les anciens joueurs Darryl Sittler Mats Sundin.

Avec des fichiers de Sean Davidson de CTV News Toronto