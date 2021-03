En ce qui concerne les New York Knicks, il n’y a probablement pas de personnage plus reconnaissable que Patrick Ewing. Ses 15 saisons à New York sont essentiellement tous les fans des Knicks doivent s’accrocher ces jours-ci.

Donc, vous vous attendez probablement à ce que le tapis rouge soit déroulé pour Ewing chaque fois qu’il retourne au Madison Square Garden.

Pas exactement.

Ewing – actuellement entraîneur en chef de basketball masculin de Georgetown – était de retour au MSG jeudi pour la victoire contrariée des Hoyas sur Villanova, tête de série, au tournoi Big East. Mais ce n’était pas tout un sourire pour la légende des Knicks après le match.

Il a été surpris de la fréquence à laquelle il a été «accosté» par la sécurité et on lui a demandé de montrer ses lettres de créance dans toute l’arène.

« Je pensais que c’était mon immeuble. Et je me sens mal de me faire arrêter, accoster, demander des laissez-passer. Tout le monde dans ce bâtiment devrait savoir qui je suis. Je suis arrêté. Je ne peux pas me déplacer. Je me suis dit: « Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Est-ce que c’est le Madison Square Garden? » Je vais devoir appeler M. [James] Dolan et dites: ‘Bon sang, est-ce que mon numéro est dans les chevrons ou quoi?’ «

Madison Square Garden Entertainment a publié une déclaration jeudi soir, selon laquelle Ewing et Dolan avaient en fait touché la base:

« Jim et Patrick ont ​​une relation de longue date; ils ont parlé cet après-midi et ont réaffirmé cela. Nous savons tous, respectons et apprécions ce qu’il signifie pour The Garden et New York. »