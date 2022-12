La légende des Jets empile Zach Wilson après avoir hué jeudi soir

La légende des Jets de New York, Darrelle Revis, n’a pas hésité à critiquer le quart-arrière Zach Wilson et son incapacité à produire.

Darrelle Revis est aussi réelle que possible. L’ancien demi de coin vedette des Jets de New York ne mâche pas ses mots sur les joueurs, y compris le quart-arrière Zach Wilson.

Après plusieurs performances terribles, l’ancien choix n ° 2 au classement général a été relégué au poste de remplaçant pour Mike White. Avec White hors du mélange en raison d’une blessure, Wilson est revenu pour la défaite contre Detroit.

Cependant, Wilson a été carrément épouvantable contre son coéquipier Trevor Lawerence et les Jaguars de Jacksonville, réalisant 9 sur 18 pour 92 verges et un choix avant d’être mis au banc pour Chris Streveler. Le jeu était si mauvais que Revis n’a pas pu se retenir plus longtemps.

Zach Wilson a perdu la confiance des fans de Jet. Je ne dis pas que c’est impossible. il sera très difficile de regagner leur confiance. J’ai été témoin de ces mêmes huées quand Brett Farve était sous le centre. – Darrelle Revis (@ Revis24) 23 décembre 2022

Ce n’est pas seulement Revis, la base de fans semble en avoir assez, et les médias sociaux s’en sont également bien sortis, Wilson étant répertorié comme un projet de repêchage potentiel de tous les temps, rejoignant Ryan Leaf et Jamarcus Russell.

Zach Wilson va vraiment devenir l’un des plus gros bustes QB de l’histoire de la NFL. Homme. – La presse à jet (@TheJetPress) 23 décembre 2022

Zach Wilson est le plus gros buste du repêchage QB depuis Ryan Leaf. Il sera hors de la ligue à cette époque l’année prochaine. Bof. —Jim Bray (@JimBray18) 23 décembre 2022

Darrelle Revis a éviscéré Zach Wilson après une performance désastreuse contre les Jaguars.

C’est peut-être rétrospectif, mais il semble que les Jets de New York aient encore une fois commis une erreur historique, et des équipes comme les Bears de Chicago et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre devraient les remercier. Le premier a atterri avec Justin Fields, et le second a terminé avec Mac Jones. San Francisco s’est retrouvé avec Trey Lance.

Lance est blessé, donc nous ne pouvons pas dire grand-chose, mais Jones a montré qu’avec un meneur de jeu compétent, il peut rendre les Patriots meilleurs. Fields a besoin de plus d’armes et de protection, et il est possible que lui et Lawrence puissent être les mecs d’élite de leur classe de repêchage. Wilson ? Il n’y a même pas une lueur d’espoir à moins qu’il y ait une observation de couguar.

Les Jets ont tous les talents autour de Wilson, mais il a l’air tellement dépassé, et ce seul Pro Day aurait peut-être provoqué les Jets pour les mauvaises raisons. Darrelle Revis semble le penser, et il est aussi simple que possible. Une fois de plus, les Jets ont foiré, de sorte que le schéma d’incompétence du quart-arrière se poursuit.