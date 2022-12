La légende des Hollyoaks, Jessica Fox, montre un bébé qui grandit après deux fausses couches tragiques

La star de HOLLYOAKS, Jessica Fox, a mis en valeur son baby bump florissant avant la naissance imminente.

L’actrice a joué Nancy Hayton pendant 17 ans dans le feuilleton de Channel 4 mais va bientôt faire un bref pas en arrière afin d’accueillir son propre enfant dans le monde après deux fausses couches dévastatrices.

Jessica a montré sa bosse croissante[/caption] Instagram

Jessica a révélé sa grossesse plus tôt dans l’année[/caption]

Jessica avait l’air chic alors que son énorme bosse occupait le devant de la scène en un clin d’œil.

La star au visage frais a fait la moue dans le selfie du miroir alors que son bob de marque coulait avec élégance.

Elle posa doucement une main sur son ventre qui était bien visible sous son haut à manches longues rayé noir et blanc.

Jessica a légendé la photo: “Mise à jour de Bump: chaque jour, je me rapproche un peu plus de ne plus entrer dans la douche.”

Ce sera le premier bébé de la star avec Nicholas Willes après avoir révélé qu’ils avaient subi deux pertes inimaginables.

La star a confirmé les nouvelles du couple sur leur arrivée prévue, prévue au printemps 2023, dans un post Instagram dans Baby Loss Awareness Week en octobre

Jessica a admis de manière déchirante deux pertes précédentes en écrivant: «Nick et moi avons perdu deux bébés en 2021. Les deux pertes ont eu lieu à la fin du premier trimestre et sont complètement déchirantes.

“Dans une cruelle tournure du destin, quand je suis tombée enceinte la deuxième fois, le personnage que je joue dans Hollyoaks était également enceinte.”

Elle a ajouté qu’en raison de sa petite taille et de sa petite taille, elle a commencé à se montrer très rapidement et qu’en tant que telle, elle n’a pas utilisé de faux accessoire de bosse dans l’émission.

Jessica a ensuite ajouté: “Et puis j’ai perdu le bébé.

“Le vendredi, j’ai eu une vraie bosse, le lundi j’en mettais une fausse, c’était tout aussi horrible que ça en a l’air.

“J’ai essayé de garder le secret et de continuer.”

La star a été honnête à propos de sa perte passée[/caption]