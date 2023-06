La légende des Hollyoaks Gemma Merna rompt le silence en revenant au feuilleton après le retour de Cindy Beale d’EastEnders d’entre les morts

La légende des HOLLYOAKS, Gemma Merna, ne fera pas de Cindy Beale et a exclu de revenir d’entre les morts au feuilleton à succès C4.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Gemma, qui a joué la tragique Carmel McQueen de 2006 à 2014 avant d’être tragiquement tuée, a déclaré qu’elle était plus enthousiasmée par son nouveau rôle dans Brassic avec sa copine Michelle Keegan.

S’exprimant au London Designer Outlet à Wembley Park, Gemma, qui dirige un site à succès Mind and Wellness, a déclaré: « Hahahaha – eh bien, Carmel est décédée, alors ne revenez pas là-bas.

« J’ai adoré mon séjour sur Hollyoaks, c’était une période incroyable de ma vie et je suis tellement fier de pouvoir amener le personnage à l’écran de tout le monde.

Le chapitre est clos sur cette période de ma vie et je suis ravi des nouveaux personnages que je jouerai à l’avenir.

C’est venu alors que Michelle Collins a repris son rôle de Cindy Beale, revenue d’entre les morts cette semaine.

Elle a expliqué comment Michelle Keegan l’avait fait se sentir chez elle sur le tournage de Brassic – son premier rôle majeur depuis Hollyoaks.

Gemma a déclaré au Sun: « Le plus grand défi était que j’étais si nerveuse de travailler avec une nouvelle équipe, mais dès que je suis arrivée sur le plateau, Michelle Keegan était là et elle m’a fait un gros câlin, m’a fait me sentir si à l’aise car nous nous connaissions. pendant des années, je lui étais si reconnaissante de me mettre à l’aise.

« Une fois que je me suis détendu, tout m’est revenu et j’ai à nouveau adoré chaque seconde de tournage. Je me suis senti chez moi.

De nos jours, la vie de Gemma est si différente alors qu’elle embrasse son corps avant son 40e anniversaire.

La star, qui a joué la pin-up des années 2000 Carmel aux côtés de Jennifer Metcalfe, qui a joué Mercedes, a admis qu’il y avait beaucoup de pression sur les sœurs Mcqueen pour bien paraître.

Elle a déclaré: «Quand j’étais plus jeune, je ressentais la pression autour de l’image corporelle, mais maintenant je ne me concentre plus vraiment sur mon corps physique.

« Je me concentre sur un esprit sain grâce à la méditation qui m’aide à être plus connecté avec moi-même, je dis toujours que si vous vous sentez bien à l’intérieur, cela brille. «

Parlant d’avoir bientôt 40 ans, elle a déclaré: « Je suis tellement reconnaissante pour chaque année de ma vie, je suis heureuse, en bonne santé, j’ai une famille incroyable, des amis proches et 3 chiens incroyables. Je vis la meilleure vie et je fais ce que j’aime tous les jours. que puis-je souhaiter de plus.

« Je me sens plus jeune maintenant que dans la vingtaine, je pense aussi que cela a beaucoup à voir avec le fait que je me connais tellement mieux maintenant, je suis bien dans ma peau et j’aime la personne que je suis devenue. «

