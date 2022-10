La légende des gardiens espagnols s’excuse après la sortie des LGBTQ

Iker Casillas a affirmé que son compte Twitter avait été piraté dimanche

L’Espagne et l’icône du Real Madrid, Iker Casillas, ont été contraints de s’excuser après que quelqu’un aurait piraté son compte Twitter et donné l’impression qu’il sortait comme un homosexuel.

“J’espère que vous me respectez : je suis gay”, Le compte de Casillas a tweeté dimanche après-midi.

Dans les réponses, son ancien coéquipier national espagnol et rival du FC Barcelone Carles Puyol a écrit : “Le moment est venu de raconter notre histoire, Iker,” avec des baisers et des emojis de coeur d’amour.

Le tweet a été supprimé environ une heure plus tard, Casillas affirmant que son compte avait été piraté.

« Heureusement tout [is] en ordre,” il ajouta.

“Excuses à tous mes followers. Et bien sûr, plus d’excuses à la communauté LGBT.

Le journal espagnol As a rapporté que Casillas était “ironique” et plaisantant sur sa sexualité afin d’étouffer les rumeurs selon lesquelles le père divorcé de deux enfants est en couple avec l’actrice Alejandra Onieva.

🗣️ Iker Casillas sur Twitter : “J’espère que vous me respectez : je suis gay.” 🗣️ La réponse de Carles Puyol : “Le moment est venu de raconter notre histoire, Iker ❤️😘” pic.twitter.com/1oISV8lwCH — Tweet Football ⚽ (@Football__Tweet) 9 octobre 2022

Mais le tweet a été sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux, avec l’Australien Josh Cavallo, qui serait le seul joueur ouvertement gay du football professionnel de haut niveau, exprimant sa déception sur Twitter.



“Iker Casillas et Carles Puyol plaisantent et se moquent de leur coming-out dans le football, c’est décevant”, Cavallo a écrit tout en marquant les deux hommes.

“C’est un voyage difficile que toute personne LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et légendes du jeu se moquer de sortir et ma communauté est au-delà de l’irrespect.

Un journaliste de CBS qui était l’une des principales voix sur la prise de contrôle de Chelsea par le consortium de Todd Boehly cet été a déclaré que la paire « devrait avoir honte » dans un populaire tweeter.

“Faire une blague sur le fait de sortir est non seulement pathétique et écœurant, mais cela alimente l’homophobie. Il réalise exactement le contraire de ce que nous voulons que le football soit : un espace sûr, inclusif et respectueux. Perdu tout respect pour les deux joueurs », il ajouta.

“Iker Casillas et Carlos Puyol plaisantant sur le fait d’être gay n’est vraiment pas drôle, aucune idée de ce qu’ils pensent.” revendiqué un autre journaliste basé à Londres.

“Casillas a 41 ans, maintenant les footballeurs masculins qui sont réellement homosexuels et qui ont envie de sortir seront encore plus découragés en voyant la quantité de haine qui s’y cache.”