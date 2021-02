Le supposé depuis longtemps est maintenant l’assuré. Peyton Manning sera inscrit et immortalisé dans le Pro Football Hall of Fame. L’icône des Colts d’Indianapolis et légende de la NFL a été officiellement sélectionnée samedi soir comme l’un des cinq intronisés de l’ère moderne de la classe de 2021.

Parmi les autres élus figuraient le demi défensif des Packers et des Raiders Charles Woodson et le receveur des Lions Calvin Johnson.

Alors que l’appel officiel de Manning est venu samedi soir, il est connu depuis un certain temps que cette journée était imminente. Le jour où il l’a appris à coup sûr, eh bien, comme un blitz mal déguisé, Manning l’a vu venir.

C’était le 29 janvier, et le quintuple MVP de la NFL et double champion du Super Bowl se tenait sur le terrain à l’intérieur du stade Denver Broncos, filmant un segment quelque peu impromptu pour son émission sur ESPN.

La nature de dernière minute de cet enregistrement particulier, combinée à sa connaissance du moment où le vote PFHOF a eu lieu, a mis Manning en alerte.

«Les antennes étaient en place», a dit Manning en riant, rappelant l’histoire avec quelques membres des médias d’Indianapolis cette semaine.

Bien qu’à certains égards il savait ce qui allait arriver, il était toujours agréablement surpris par ce qui se passa ensuite.

Au milieu de l’enregistrement, cinq personnages familiers ont marché derrière Manning. En approchant, Manning s’est rendu compte qu’il s’agissait de David Cutcliffe et Philip Fulmer, coordinateur offensif de Manning et entraîneur-chef au Tennessee; Tony Dungy et Jim Caldwell, deux des entraîneurs de Manning avec les Colts; et Gary Kubiak, son dernier entraîneur avec les Broncos de Denver.

Les cinq d’entre eux, à leur tour, s’adressèrent à Manning avant que Dungy ne lui demande de tourner son attention vers le Jumbotron. Là, il a regardé les hommages préenregistrés de son entraîneur de lycée, Tony Reginelli, des anciens entraîneurs des Colts Jim Mora et Tom Moore, ainsi que de l’ancien entraîneur des Broncos John Fox.

Sa vie de footballeur lui était présentée par les personnes mêmes qui l’ont aidé à ouvrir la voie à des sommets légendaires.

À la fin des hommages, Dungy a redirigé l’attention de Manning vers un autre homme qui avait déambulé sur le terrain: David Baker, président et directeur exécutif du Pro Football Hall of Fame.

Baker a partagé avec lui la nouvelle qu’ils s’étaient rassemblés pour célébrer: Manning, a déclaré Baker, devait être immortalisé à Canton, Ohio.

«Être là avec tous ces entraîneurs et ces messages vidéo, cela signifiait vraiment beaucoup», a déclaré Manning. «C’était juste un moment agréable. Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié la sortie de ces gens. … C’était assez symbolique, la façon dont cela s’est passé avec ces entraîneurs, le nombre d’heures que j’ai passées avec Cutcliffe et Jim Caldwell et les entraîneurs des quarterbacks, les séances de cinéma avec Tom. … C’était vraiment une chronologie de ma vie de footballeur depuis 1991.

«Ce que c’était, c’était un rappel du nombre de personnes qui en faisaient partie et à quel point je suis reconnaissant pour ces amitiés et ces relations. … C’était vraiment une manière cool de le découvrir.

Manning a sa femme, Ashley, à remercier pour cela. Le plan initial, a-t-on dit plus tard à Manning, était de faire venir des caméras chez eux et «d’interrompre» le dîner.

«Cela allait être si naturel et authentique», a déclaré Manning avec son sarcasme caractéristique. «Dîner avec des caméras parfaitement en place, puis Ed McMahon vient frapper à la porte et vous dit: » Vous avez gagné un million de dollars! « »

«Alors Ashley a dit: ‘Ouais, je ne pense pas que nous allons faire ça.’ Cela ne nous ressemble pas vraiment. Au lieu de cela, nous en ferons un moment de football. C’est donc elle qui a en quelque sorte organisé le tout, ou le quart-arrière, si vous voulez.

Dans les semaines qui ont précédé samedi, alors que Manning a essayé de respecter le souhait de la PFHOF de garder son appel de salle secret, il n’a pas pu. Il y avait trop d’autres personnes qui ont joué un rôle essentiel dans l’obtention de cet ultime des honneurs, et il était impatient de les remercier tous.

Alors Manning a commencé à les appeler. Le premier, bien sûr, est venu cette nuit-là. Il a appelé ses parents et a demandé à son père, son héros, de le présenter à la cérémonie du mois d’août (s’il y en a une). Puis il a appelé ses frères, Eli et Cooper, suivis de quelques entraîneurs qui ne pouvaient pas être là sur le terrain ce soir-là pour célébrer avec lui. Plus tard, il a appelé d’anciens coéquipiers des Colts.

Ensuite, il a mis en place des appels Zoom avec les Colts, Broncos et Volunteers, pour remercier tous ceux qui étaient encore dans le staff depuis ses jours de jeu.

Tous les appels, toutes les conversations ont envoyé Manning dans de joyeuses promenades dans le passé. La meilleure partie, a déclaré Manning, était que les conversations n’étaient pas axées sur l’un des 539 touchés qu’il a lancés ou les 71940 verges (les deux troisièmes de tous les temps) ou d’autres statistiques, mais sur les amitiés, le football lui avait permis de se forger. .

« Ce voyage de football ne serait pas amusant si vous le faisiez seul », a déclaré Manning. «Personne avec qui fêter ça, personne avec qui être déçu. Famille, amis, coéquipiers, c’est vraiment ce à quoi j’ai pensé à travers tout ça.