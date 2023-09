La légende des Cardinals Adam Wainwright a lancé son dernier lancer en MLB

La dernière fois qu’Adam Wainwright a lancé un lancer en MLB, c’était pour enregistrer la finale sur sept manches blanchies mercredi dernier dans ce qui allait devenir la 200e victoire en carrière de la légende des Cardinals de St. Louis. Il s’agira également du dernier lancer de sa carrière, a déclaré mardi le manager de Wainwright et des Cardinals, Oli Marmol.

« J’y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, mais je suis dans une très bonne position mentalement », a déclaré le droitier de 42 ans avant le match de son équipe contre les Brewers de Milwaukee. « Aucun regret pour tout ce que j’ai fait, aucune arrière-pensée, est-ce que je prends la bonne décision de lancer ou de prendre ma retraite. Je suis en paix avec tout cela dans cet endroit où je n’ai jamais été.

« J’ai littéralement laissé tout ce que j’avais là-bas, pour de vrai. »

Wainwright, triple All-Star, a lancé ses 18 saisons avec les Cardinals, qui ont remporté la Série mondiale 2006 au cours de sa deuxième année. Il a lancé sept images de balle à quatre coups sûrs pour remporter son dernier départ, une victoire 1-0 le 18 septembre contre les Brewers à St. Louis.

« Je savais le lendemain de mon lancer qu’il serait très difficile pour moi de lancer à nouveau une balle de manière compétitive », a-t-il déclaré.

Il s’agissait de la plus longue sortie cette saison pour Wainwright (5-11, 7,40 ERA). Il a enregistré son dernier retrait en lançant sa balle courbe à Josh Donaldson, qui s’est envolé.

« Je me sentais un peu comme Kevin Costner dans ce film où je pense que je peux refaire ça une fois de plus », a-t-il déclaré à propos de son discours final.

Wainwright a été inscrit sur la liste des blessés en mars (blessure à l’aine) et en juillet (entorse à l’épaule). Il a effectué 21 départs et lancé 101 manches, avec 55 retraits au bâton, mais a eu une MPM de 7,40, un sommet en carrière.

Marmol a déclaré que lors de la série des Cardinals à San Diego contre les Padres ce week-end, Wainwright a joué au catch « et la réalité est qu’il n’y a aucun moyen qu’il puisse sortir et lancer une autre manche ».

« Partir comme il l’a fait, à la maison, s’est terminé sur une balle courbe, les fans debout, l’ovation après sa sortie, tout cela, il n’y a pas de meilleure façon de sortir », a déclaré Marmol.

Wainwright a passé les 19 années de sa carrière en MLB avec les Cardinals et est le troisième derrière les membres du Temple de la renommée Bob Gibson et Jesse Haines dans le classement des victoires de tous les temps des Cardinals. Wainwright possède également le deuxième plus grand nombre de retraits au bâton et de victoires au-dessus des remplacements dans l’histoire des Cardinals, derrière Gibson dans les deux catégories, selon Baseball-Reference. Il terminera avec une MPM en carrière de 3,53 sur 2 668 manches lancées.

Wainwright a également terminé quatre fois finaliste de Cy Young et a joué un rôle déterminant dans la course au championnat 2006 des Cardinals alors que l’équipe se rapprochait, enregistrant la finale de la série de championnats de la Ligue nationale et de la série mondiale. Il a participé à 29 matchs éliminatoires en carrière, enregistrant une MPM en carrière de 2,83 en 114 manches en séries éliminatoires.

Wainwright a reçu une massive ovation après son dernier match, y compris une réponse émotionnelle de la part du receveur Willson Contreras, dont le circuit était le seul du match dans une victoire 1-0 des Cardinals. Contreras a été signé la dernière intersaison pour remplacer Yadier Molina, qui a pris sa retraite, qui s’est associé à Wainwright pour établir un nouveau record de la MLB pour la plupart des départs en carrière par un duo de lanceurs et de receveurs la saison dernière.

La carrière de Wainwright n’est peut-être pas encore terminée. Il pourrait apparaître pour une cérémonie finale au bâton lors de la dernière série de la saison des Cardinals le week-end prochain à domicile contre les Reds de Cincinnati. Marmol a déclaré aux journalistes que cela dépendrait de la question de savoir si les Reds, toujours en marge d’une course aux wild-cards bondée de la Ligue nationale, étaient toujours en lice pour les séries éliminatoires.

De plus, le droitier au talent musical – qui a chanté l’hymne national au Busch Stadium le jour de l’ouverture cette saison – y donnera également un concert d’après-match après le match des Cardinals le 30 septembre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.