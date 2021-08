La légende des Astros JR Richard décède à 71 ans

JR Richard, un double champion des retraits au bâton de la Ligue nationale dont la carrière ascendante a été interrompue par un accident vasculaire cérébral débilitant, est décédé mercredi soir, ont annoncé jeudi les Astros de Houston. Richard avait 71 ans.

Richard a remporté 20 matchs en 1976, a retiré 303 frappeurs au bâton en 1978 et 313 en 1979, lorsqu’il a également mené la ligue avec une MPM de 2,71 et a terminé troisième au vote du Cy Young Award.

Armé d’une balle rapide à 100 mph, Richard a été rejoint par un autre lance-flammes, Nolan Ryan, à Houston en 1980. Et Richard était en route pour une autre année de calibre Cy Young, affichant une MPM de 1,90 en 17 départs et remportant sa première sélection pour le match des étoiles. Mais Richard a commencé à se plaindre d’engourdissements dans ses doigts, de bourdonnements d’oreilles et de taches de sang rouges sur le bout de ses doigts, des symptômes qui sont apparus juste au moment où il ne s’enfonçait soudainement pas aussi profondément dans les jeux que d’habitude.

Il a quitté quelques départs plus tôt et, après le All-Star Game à Los Angeles, a été examiné par l’orthopédiste Frank Jobe, qui faisait partie des nombreux médecins qui ne pouvaient pas déterminer la raison de sa lenteur.

Puis, alors que les Astros étaient en voyage sur la route en juillet, Richard s’est effondré alors qu’il s’entraînait à l’Astrodome. Une tomodensitométrie a révélé qu’il avait en fait subi trois accidents vasculaires cérébraux, ce qui l’avait affaibli du côté gauche de son corps.

Il n’a plus jamais lancé, une fin amère étant donné la réticence précoce des Astros à le fermer au milieu des bavardages que Richard, d’une manière ou d’une autre, le poursuivait.

« L’impact sur mon tangage au fur et à mesure que je progressais était que je pouvais encore commencer fort pendant quelques manches, puis mon bras a commencé à me faire mal et à me sentir lourd », a-t-il écrit dans une autobiographie de 2015, Encore de la chaleur : les retraits au bâton, les rues et une seconde chance. « C’est comme ça qu’ils l’ont interprété rétrospectivement et c’est ce qui s’est passé. C’était avant que les choses n’empirent et que je m’évanouisse.

« Je n’ai jamais pu comprendre comment les Astros ont géré les choses. Si je comptais tant pour le club de baseball et que j’ai commencé à dire que j’avais des problèmes et que je ne me sentais pas bien, pourquoi ne m’ont-ils pas envoyé immédiatement chez un médecin? Je pense que les équipes sont plus sensibles à ces situations maintenant, en particulier avec les lanceurs. Ils vous retireraient automatiquement du jeu et s’assureraient que vous alliez chez le médecin le lendemain juste pour être du bon côté.

« Mon (coéquipier), Enos Cabell, pensait que c’était racial. Il a dit quelque chose à propos des Afro-Américains qui jouaient toujours avec la douleur pour ne pas perdre leur emploi. Rien de tout cela n’avait beaucoup de sens, mais c’est un scénario. Je cherchais un bon avocat. J’étais prêt à engager quelqu’un. Si j’avais engagé un avocat, je lui aurais dit : « Regardez tout ça. Poursuivez tout le monde. » Je serais reparti avec 1 million de dollars.

« Vous pensez que les gens se soucient de vous et de votre santé et quelque chose comme ça arrive, et vous vous demandez s’ils se soucient vraiment de tout cela. En théorie, j’étais l’un des atouts les plus précieux des Astros. Pendant une partie de cette période période, je pensais que les Astros ne se souciaient tout simplement pas de moi. »

Après deux accords de divorce et un investissement malheureux qui ont épuisé ses économies, Richard s’est retrouvé sans abri à Houston en 1994-95, un homme de 6 pieds 8 pouces reconnaissable par les passants incrédules.

« Les gens vous verraient. Tout d’abord, ils ne peuvent pas y croire et ensuite personne ne voudrait vraiment vous déranger », a-t-il déclaré à WBUR lors d’une interview en 2015. « Ils vous regarderaient probablement et diraient: » OK, il n’a pas l’air d’être un campeur heureux. » J’avais l’impression que je n’étais pas un homme avec qui être embêté à ce moment-là. »

Richard s’est finalement remarié, est devenu un défenseur des sans-abri et, comme l’a dit l’ancien coéquipier Terry Puhl à Huoston’s Fox 26, « Il a définitivement repris sa vie en main. Il était en paix avec son Seigneur. Il est dans un meilleur endroit aujourd’hui. »

Dans un communiqué, les Astros ont déclaré que Richard « restera à jamais dans les mémoires comme une figure intimidante sur le monticule et comme l’un des plus grands lanceurs de l’histoire du club. Il s’est tenu côte à côte avec les icônes du club Larry Dierker, Joe Niekro et Nolan Ryan, pour former quelques-unes des meilleures rotations de l’histoire du club.

« Malheureusement, sa carrière de joueur a été écourtée par des problèmes de santé, mais ses 10 ans dans l’uniforme des Astros se distinguent comme une décennie d’excellence. Nous adressons nos sincères condoléances à l’épouse de JR, Lula, à sa famille, à ses amis et à ses innombrables fans et admirateurs. «

Richard était un véritable phénomène, retirant 15 frappeurs sur des prises – dont le membre du Temple de la renommée Willie Mays à trois reprises – à ses débuts en septembre 1971. Il a remporté 20 matchs en 1976, puis 18 matchs en trois saisons consécutives, avec une moyenne de 281 manches lancées au cours de ces quatre saisons.

Il était, à bien des égards, le bourreau de travail ultime, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus donner. Une tentative de retour en 1984 a échoué après l’entraînement de printemps.

« Je ne voulais m’éloigner de rien », écrit-il dans sa biographie. « Je voulais aller mieux et je voulais lancer.

« J’ai toujours pensé que j’allais lancer à nouveau. »