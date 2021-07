La légende des arts martiaux Bruce Lee était un consommateur de drogue secret, révèlent des lettres explosives

La légende des arts martiaux Bruce Lee était un toxicomane secret, ont révélé des lettres.

La star de cinéma Enter the Dragon a écrit plus de 40 notes à un autre acteur sur son habitude de spirale avant sa mort prématurée.

La légende des arts martiaux Bruce Lee a fait de la coke, du hasch et de l’acide Crédit : ©Fremantle

Les lettres à Robert Baker montrent qu’il a fourni à Lee des drogues, notamment de la cocaïne, du LSD et du cannabis de 1969 jusqu’à la mort de la star à l’âge de 32 ans en 1973. Ils ont été découverts dans un marché aux puces et seront vendus aux enchères aux États-Unis pour environ 160 000 £.

Alors qu’il a été murmuré à Hollywood que Lee avait une habitude de drogue, les lettres non seulement le confirment mais révèlent sa dépendance à leur égard.

Baker, décédé à l’âge de 52 ans en 1993, a même pris de gros risques pour expédier de la drogue des États-Unis à Lee alors qu’il tournait à Hong Kong. En 1972, le sino-américain Lee a demandé à sa co-star de Fist of Fury de lui envoyer « une grande quantité de cocaïne ».

Il a expliqué qu’il était « lapidé comme l’enfer », mais qu’un peu de coke pourrait l’aider à devenir le personnage d’un prochain rôle au cinéma.

Alors qu’il tournait Enter the Dragon à Hong Kong en 1973, sa femme Linda a écrit en son nom pour demander apparemment de la drogue.

Lettre manuscrite de Bruce Lee demandant de la drogue Crédit : BNPS

Les lettres, découvertes sur un marché aux puces, seront vendues aux enchères pour 160 000 £ Crédit : BNPS

Elle a ajouté dans une lettre datée du 14 avril : « Ne vous inquiétez pas si Bruce utilise le C, il n’exagère pas. »

Un mois plus tard, Lee a eu une crise et s’est effondré à cause d’un gonflement du cerveau. Il a récupéré mais a été retrouvé mort dans son lit le 20 juillet 1973.

Un porte-parole de Heritage Auctions à Dallas a déclaré : « Bruce Lee est l’artiste martial le plus influent de tous les temps et une icône de la culture pop du 20e siècle, et ces lettres montrent qu’il a gardé un secret explosif.