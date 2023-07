La légende des années 90 Philippa Forrester a l’air très différente à 54 ans après avoir remporté des légions de fans sur Robot Wars

La légende des années 90, Phillippa Forrester, a l’air incroyable 25 ans après avoir gagné des légions de fans sur Robot Wars.

L’homme de 54 ans a été journaliste de stand dans l’émission populaire pendant plusieurs années.

Instagram

Phillippa avait l’air incroyable en montrant l’un de ses livres Amazing Animal Journeys[/caption] Instagram

Phillippa était le journaliste de la fosse sur Robot Wars[/caption]

Phillippa a honoré nos écrans entre les séries un à trois et cinq à six, mais à la septième série, Jayne Middlemiss l’avait remplacée.

Le favori de la télé a également joué le même rôle lors de la deuxième série d’Extreme 2.

Phillippa était également l’hôte du spin-off de l’émission Robot Wars Revealed.

Au fil des ans, la star a présenté un certain nombre de programmes populaires.

Certains incluent Barking Mad, Bang Goes the Theory et Harvest.

Phillippa a également produit un certain nombre d’émissions – Natural World, Halcyon River Diaries, Mutual of Ohama’s Wild Kingdom et An Otter in the Family.

Mais elle ne s’est pas arrêtée là – sa bio Instagram indique : « Présentatrice, auteure, écologiste, coach de narration et maman ».

En plus de cela, elle est également auteur et a produit un certain nombre de livres.

En février, elle a révélé son roman Amazing Animal Journeys sur Instagram.

Elle a dit à ses abonnés : « Je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Il regorge d’histoires d’animaux à partager – pour les petits et les grands aussi ! J’espère que tu apprécies! Sorti aujourd’hui dans toutes les bonnes librairies et en ligne.

Phillippa est mariée au caméraman de télévision Charlie Hamilton James.

Elle est une fière maman de trois enfants.