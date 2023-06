Une légende de Casualty a déclenché des rumeurs de rencontres avec leur co-vedette de House of Dragon tout en se prélassant à un « rendez-vous ».

Harry Collett, 19 ans, connu pour son rôle d’Oliver Hide dans le drame médical de la BBC Casualty a été repéré en un clin d’œil avec l’actrice Bethany Antonia, 25 ans.

Les co-stars ont pris un verre ensemble sur une terrasse sur le toit[/caption]

Bethany était également récemment dans Nolly d’ITV, et le couple joue les rôles de Jace et Baela dans House of Dragon.

Harry et Bethany ont posé pour un cliché ensoleillé et, sur une photo séparée, ils ont pris un verre sur une terrasse.

Harry a simplement sous-titré les photos avec un emoji solaire, et les clichés ont attiré beaucoup d’attention de la part des fans.

Une personne a demandé : « Est-ce qu’ils sortent ensemble ? » tandis qu’un second a écrit: « jacaela pour toujours et à jamais. »

Un troisième a dit : « ils sont très beaux, sont-ils ensemble ? » et une quatrième personne a écrit : « Notre roi et notre reine ».

Harry est passé à des choses encore plus grandes et meilleures après avoir joué dans Casualty.

Il est apparu dans la série entre 2016 et 2022 après avoir joué un rôle dans un épisode en tant que personnage différent en 2014.

Mais il a depuis annoncé un nouveau changement de carrière surprise et un monde loin du grand écran.

Surge Recordings a annoncé qu’Harry déposerait son premier mix DJ avec eux après avoir tourné son attention vers la musique.

Le site a récemment confirmé ses débuts de DJ et a partagé un certain nombre d’extraits de son travail.

Le travail de DJ de Harry semble comprendre un mélange de danse et de musique house.

Confirmant son passage spécial de DJ, une annonce disait: «Il est connu pour ses performances exceptionnelles sur les grands écrans, jouant dans des films notables tels que Dunkerque et Dolittle.

« Vous pourriez également le reconnaître dans le spin-off le plus attendu de Game of Thrones – House of The Dragon. »

Il a poursuivi: «Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il fait maintenant des vagues dans le monde des DJ! Nous avons été époustouflés par son talent et nous sommes ravis qu’il partage sa vision musicale avec nous tous.

« Assurez-vous d’écouter et de soutenir cet artiste aux multiples facettes, nous vous promettons que vous ne le regretterez pas ! »

Le dernier grand rôle de Harry au cinéma était celui de Tommy Stubbins sur Dolittle ainsi que son rôle principal dans House of the Dragon sur HBO et Sky Atlantic l’année dernière.

Bethany Antonia est récemment apparue dans Nolly[/caption]