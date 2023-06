La légende d’Emmerdale taquine un énorme retour deux ans après avoir dévasté les fans avec la sortie du savon

Une légende d’EMMERDALE a taquiné un énorme retour deux ans après avoir dévasté les fans avec sa sortie.

Charley Webb a quitté le feuilleton ITV de longue date il y a deux ans dans un geste qui a bouleversé les fans.

TVI

Une légende d’Emmerdale a taquiné un énorme retour deux ans après avoir dévasté les fans avec sa sortie[/caption] TVI

Charley Webb a déclenché des rumeurs selon lesquelles elle reviendrait au feuilleton[/caption] Instagram

Dans une séance de questions-réponses avec des fans sur son compte Instagram officiel, elle a révélé qu’elle serait de retour à la télévision « avant la fin de l’année »[/caption]

L’actrice, 35 ans, a joué le rôle de Debbie Dingle dans les Dales pendant 19 ans.

Mais elle a laissé entendre qu’elle pourrait faire un retour épique à Emmerdale.

Dans une séance de questions-réponses avec des fans sur son compte Instagram officiel, elle a révélé qu’elle serait de retour à la télévision « avant la fin de l’année ».

Les fans espèrent qu’elle reprendra son rôle de Debbie.

Confirmant précédemment sa sortie, Charley a déclaré: « C’est toujours ma question la plus posée mais je n’y ai jamais répondu auparavant parce que je n’ai jamais voulu en faire toute une histoire.

« Je suis parti pour avoir Ace il y a 2 ans. J’y suis retourné à la fin de l’année dernière pendant 10 semaines pour terminer un scénario.

« Donc, je suppose qu’officiellement ça fait un an. Je n’ai jamais ressenti le besoin de l’annoncer, c’est pourquoi nous ne l’avons pas fait.

Plus tôt ce mois-ci, Charley a refoulé ses larmes alors qu’elle s’ouvrait sur la détérioration de la santé de sa mère Helen.

Elle est apparue sur This Morning a parlé aux présentateurs Alison Hammond et Demot O’Leary à la suite du diagnostic de la légende de Coronation Street Julie Goodyear.

Elle a dit aux hôtes que sa mère Helen avait été diagnostiquée il y a huit ans et que leur famille avait traversé «l’enfer» depuis.

Charley a rappelé: « Il n’y avait aucun soutien, aucune aide, c’était choquant en fait, et pour moi et mes frères et sœurs, cela a été huit ans d’enfer.

« Elle est maintenant entrée dans une maison et ce fut la décision la plus difficile que nous ayons jamais eu à prendre. »

Charley a déclaré que sa mère était extrêmement impliquée dans sa carrière et qu’elle a donc remarqué quand la mémoire d’Helen s’est progressivement détériorée.

Getty