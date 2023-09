La légende d’Emmerdale s’apprête à signer pour Dancing On Ice – et elle a un avantage secret dans la série

UNE légende d’EMMERDALE est sur le point de s’inscrire à Dancing on Ice – et elle aura un avantage secret dans la série.

The Sun peut révéler que Roxy Shahidi, qui incarne Leyla Harding dans Emmerdale, rejoindra le line-up de Dancing on Ice pour la prochaine série.

Un initié de la télévision nous a dit : « ITV veut toujours ses grandes stars du feuilleton sur Dancing On Ice, et Roxy est celui qu’ils recherchent d’Emmerdale cette année. Elle est le choix parfait – elle est dans le feuilleton depuis 15 ans, donc elle est très familière au public qui a déjà un lien avec elle, et elle est absolument magnifique en plus, ce qui aide toujours.

Peu de gens savent qu’en dehors d’Emmerdale, Roxy est une professeure de yoga qualifiée, ce qui pourrait bien lui donner un avantage secret dans la compétition.

La source a ajouté : « Roxy est extrêmement flexible, elle n’aura donc aucun problème à occuper certaines des positions les plus exigeantes nécessaires aux routines difficiles auxquelles elle devra s’attaquer. »

Il semble que Roxy ait sauté sur le changement lorsqu’elle a été approchée par ses patrons car, après avoir eu 40 ans cette année, elle se sent plus intrépide que jamais.

« Roxy cherche à relever de nouveaux défis alors qu’elle entre dans cette dernière décennie de sa vie, et cette série est certainement cela », explique un ami. « Elle ne quittera pas Emmerdale, mais elle aura quelques mois occupés à jongler entre les tâches de tournage et les répétitions. »

Interrogé par The Sun, un porte-parole d’ITV a déclaré : « La programmation complète des émissions sera annoncée dans les semaines à venir, donc tout nom non confirmé n’est que spéculation. »

Le Sun avait précédemment révélé que la chanteuse du S Club Hannah Spearritt et l’olympien Greg Rutherford s’étaient également inscrits à l’émission.

Il a également été confirmé que Claire Sweeney de Coronation Street et la légende de la boxe Ricky Hatton y participeront.