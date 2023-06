La légende d’Emmerdale rend un hommage émouvant à sa co-star épouse Laura alors qu’elle célèbre son anniversaire

Une légende d’EMMERDALE a rendu hommage à sa femme co-star, elle célèbre son anniversaire.

Mark Jordan s’est rendu sur son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme Laura.

TVI

Une légende d’Emmerdale a rendu hommage à sa femme co-star, elle célèbre son jalon[/caption] TVI

Mark Jordan s’est rendu sur son compte Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme Laura[/caption] Instagram

Dans un doux post pour son grand jour, Mark a écrit: « Alors cette belle humaine, la gardienne de mon cœur, mère de deux petits bébés spéciaux, fête son anniversaire aujourd’hui »[/caption]

La mère de deux enfants fête ses 40 ans.

Dans un doux post pour son grand jour, Mark a écrit: « Alors cette belle humaine, la gardienne de mon cœur, mère de deux petits bébés spéciaux, fête son anniversaire aujourd’hui.

« Je suis incroyablement chanceux d’avoir partagé cette dernière décennie en tant qu’ami, fiancé et père de ses enfants.

«Elle a le cœur le plus gentil et le plus grand sourire. Nos aventures ne font que commencer.

Mark et Laura ont joué respectivement les rôles de Daz Spencer et Kerry Wyatt dans Emmerdale.

Dans la section des commentaires, les fans ont souhaité à Laura un joyeux anniversaire.

L’un d’eux a dit: « Parfaitement dit Mark. Elle est une humaine incroyablement spéciale.

Un second a écrit : « Joyeux anniversaire à la belle (à l’intérieur comme à l’extérieur !) Laura ! »

« Joyeux anniversaire Laura x », a déclaré un troisième.

Alors qu’un quatrième a commenté: « Ah ces mots sont si beaux, joyeux anniversaire Laura. »

TVI

Mark et Laura ont joué respectivement les rôles de Daz Spencer et Kerry Wyatt dans Emmerdale[/caption]