La légende d’Emmerdale exclut le retour du savon alors que le patron taquine un retour explosif

Les patrons d’EMMERDALE prévoient un retour majeur pour l’été prochain – mais une légende du savon s’est exclue.

La semaine dernière, la productrice exécutive Jane Hudson a taquiné un retour majeur pour le feuilleton l’été prochain.

Le patron du savon a parlé des chances que les téléspectateurs voient un visage familier dans le village.

S’adressant à The Sun, Jane a taquiné les grands scénarios de l’année prochaine lorsqu’elle a fait la révélation.

«Nous sommes occupés à travailler sur des scénarios d’été et j’aime toujours avoir un été spectaculaire.

“Donc si je dis ça, je dois trouver quelque chose maintenant !”

Interrogée sur le potentiel de retours, elle a répondu : « Ooh ! je ne peux pas te le dire ! je ne peux pas dire !

“Nous travaillons sur les scénarios de juin à la minute et je pensais [about a return] et j’ai pensé : “Les téléspectateurs adoreraient ça !”

Cependant, si les téléspectateurs s’attendent à ce que Ross Barton fasse son retour dans le village, ils seront déçus.

L’acteur Mike Parr a joué le bad boy Ross du village entre 2013 et 2018.

Il a été impliqué dans certaines des histoires les plus dramatiques, y compris l’histoire controversée de l’attaque à l’acide du feuilleton qui a vu son personnage défiguré.

Maintenant, Mike dit : “Je viens de faire un film et même si j’ai adoré mon séjour à Emmerdale, je n’ai pas l’intention d’y retourner pour le moment.”

Cependant, il a laissé la porte ouverte et a donné de l’espoir aux fans.

Il a ajouté lors d’un événement : “Ne jamais dire jamais mais j’essaie de nouvelles choses que j’apprécie vraiment.”